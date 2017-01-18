Ставропольский край расширяет экспортные поставки зерна

Ставрополье – один из основных экспортоориентированных регионов страны.

Мы с лихвой обеспечиваем себя зернопродукцией, щедро делясь ею с другими субъектами РФ и зарубежьем: каждая пятая тонна в российском экспорте родом со Ставрополья. Между тем в последнее время требования к вывозу на внешний рынок ужесточились. В прошлом году региональное управление Россельхознадзора оформило 30 отказов в выдаче необходимого пакета документов. Общий объем вывезенной продукции в минувшем году со Ставрополья составил около 3,5 млн тонн. Что касается внутрироссийских перевозок с последующим экспортом, то здесь речь идет об объеме почти три миллиона тонн, отгруженных в порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, в Дагестан. Ставропольская пшеница славится отличными продовольственными характеристиками.

Если говорить именно об экспорте, то в течение двух предыдущих лет зерно было востребовано в Египте, Иране, Бангладеш, Турции, Марокко, Саудовской Аравии, Турции, Грузии, Армении, Латвии, Австрии, Бельгии, других странах. Сокращение поставок из Казахстана вынудило Азербайджан увеличить закупки зерна из России, что сыграло на руку Ставрополью, которое основную долю зерна экспортирует именно туда.

– Ставропольский край – территория огромных возможностей, мы готовы активно сотрудничать с партнерами из других государств и наращивать объемы производства нашей продукции как одной из самых качественных в России, – замечает министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. – Как утверждают представители нашей науки, благодаря увеличению объемов вносимых удобрений и применению новых технологий уже через два-три года мы сможем получить урожай в 13 – 15 млн тонн зерна. В прошлом году в крае было собрано более 10 миллионов тонн. Драйвер ставропольского производства – эффективное использование внутренних резервов. Не стоит забывать и об адресной ориентированности производства – структура посевных площадей региона будет перестраиваться с учетом конъюнктуры, в том числе и мирового рынка.

В перспективе зерно может стать одним из основных источников экспортных доходов Ставропольского края, который имеет все шансы быть одним из лидеров в этой области, убеждены и в управлении Россельхознадзора по СК.

Зерно, отгружаемое на экспорт, должно соответствовать фитосанитарным требованиям стран-импортеров, рассказывает заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике Наталья Репухова. Кроме того, в соответствии с Международной конвенцией и стандартами по карантину и защите растений, фитосанитарными мерами некоторые страны разрешают импорт подкарантинной продукции только при условии соблюдения дополнительных требований, которые указаны в импортном разрешении, выдаваемом официальной спецорганизацией страны-импортера.

Если же в исследуемых грузах зерна обнаружены семена амброзии, колючего паслена, полевой повилики и других опасных сорняков, то на такие партии накладывается вето.

– В прошлом году в связи с несоответствием растениеводческой продукции фитосанитарным требованиям оформлено 30 отказов в выдаче документов, и владельцы груза были вынуждены проводить дополнительные мероприятия по его обеззараживанию, в том числе очистке от карантинных объектов, – поясняет Наталья Репухова. – Этого можно было избежать при условии своевременного проведения мероприятий по ликвидации очагов карантинных объектов в период вегетации. Подчеркну, что в соответствии с международными требованиями производство качественной, безопасной и чистой продукции является основой увеличения объема экспорта зерна.

Страны азиатского и прикаспийского направлений более перспективны для нашего края как потребители зерна, полагает министр сельского хозяйства Владимир Ситников. У Ставрополья в этом смысле есть определенный логистический приоритет. Сегодня ведутся переговоры с ОАО «Объединенная зерновая компания» о реализации крупного инвестиционного проекта «Реконструкция загрузочно-формирующего узла на Буденновском элеваторе», которая позволит увеличить поставки пшеницы и других зерновых культур на экспорт в страны прикаспийского региона по железной дороге Астара – Решт – Казвин уже со следующего года, а также обеспечит выход на Махачкалинский морской торговый порт, который, по прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе станет одним из основных каналов экспорта зерна на Юге России. По предварительным подсчетам, ежесуточно будут формироваться составы на отгрузку до двадцати тысяч тонн продукции. Первый этап проекта включает реконструкцию железнодорожных путей, что позволит отправлять до полусотни вагонов в сутки, строительство автоприемного пункта, весовой, экспресс-лаборатории и других объектов.

По экспорту зернового сырья Россия сегодня занимает одно из лидирующих мест в мире. Между тем на международном рынке сегодня, как никогда, востребован экспорт продуктов переработки. В мировом рейтинге наша страна по этому направлению занимает лишь семнадцатое место. Так что работы здесь хоть отбавляй. В первую очередь это касается глубокой переработки: производства кислот, лизина, витаминов, биоэтанола и так далее. К примеру, в той же Индии из проса изготавливается 150 наименований различных продуктов, из сои – 300, кукурузы – 1000.

Производство возобновляемого сырья – один из важнейших векторов отечественного и регионального агропрома. Применительно к краю это могут быть различные кислоты, ферменты и прочие биополимеры, которые можно получать из зерна. Глава регионального аграрного ведомства убежден, что со временем Ставрополье, обладая богатейшим потенциалом, вполне может занять определенную нишу как на российском, так и на мировом рынке.

http://www.stapravda.ru/20170118/stavropolskiy_kray_rasshiryaet_eksportnye_postavki_zerna_99634.html