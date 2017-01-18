2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
18 января 2017 г.

Ставропольский край готовится к международной выставке «ПРОДЭКСПО»

Ставропольская продукция на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО»

Предприятия Ставропольского края примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО», которая пройдет в Москве с 6 по 10 февраля.

Как рассказали в пресс-службе министерства экономического развития СК, экспозиция Ставропольского края расположится на 40 квадратных метрах. Компания «Аква-Вайт» повезет на выставку минеральную воду «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», а также сладкие напитки. Колбасные изделия и мясные деликатесы представит посетителям «ПРОДЭКСПО» мясокомбинат «Олимпия» из Георгиевского района. В прошлом году это предприятие получило три золотых медали и сертификат качества на Международном конкурсе качества мясной продукции, в рамках крупнейшей мировой выставки IFFA-2016 в Германии. Сыры представит ипатовский «Сыродел». Также на выставку повезут продукты из свинины, говядины, баранины и птицы, изготовленные в Петровском районе, молочка и другие экологически чистые продукты Ставрополья. Главным событием выставки станет конкурс «Лучший продукт – 2017», в котором также заявлены наши предприятия.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170118/stavropolskiy_kray_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_vystavke_prodeksp_99677.html
Фотография к статье Ставропольский край готовится к международной выставке «ПРОДЭКСПО»
Ставропольская продукция на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО»
Ставропольская продукция на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО»
Фото пресс-службы губернатора СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
Ставропольский край готовится к международной выставке «ПРОДЭКСПО»
Импортозамещающие деликатесы презентовало Ставрополье в Совете Федерации
В Совете Федерации РФ обсудили опыт работы Ставрополья в сфере занятости
С 2017 года МФО работают по новым правилам
Глава Ставрополья призвал сделать программы благоустройства доступнее для муниципалитетов
Ставропольский край
Ставрополье готово стать участником пилотного проекта по картофелеводству
Снег и мороз вернутся на Ставрополье
Виноградари Ставрополья дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации
Ставропольский край расширяет экспортные поставки зерна
В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!