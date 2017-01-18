Ставропольский край готовится к международной выставке «ПРОДЭКСПО»

Предприятия Ставропольского края примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО», которая пройдет в Москве с 6 по 10 февраля.

Как рассказали в пресс-службе министерства экономического развития СК, экспозиция Ставропольского края расположится на 40 квадратных метрах. Компания «Аква-Вайт» повезет на выставку минеральную воду «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», а также сладкие напитки. Колбасные изделия и мясные деликатесы представит посетителям «ПРОДЭКСПО» мясокомбинат «Олимпия» из Георгиевского района. В прошлом году это предприятие получило три золотых медали и сертификат качества на Международном конкурсе качества мясной продукции, в рамках крупнейшей мировой выставки IFFA-2016 в Германии. Сыры представит ипатовский «Сыродел». Также на выставку повезут продукты из свинины, говядины, баранины и птицы, изготовленные в Петровском районе, молочка и другие экологически чистые продукты Ставрополья. Главным событием выставки станет конкурс «Лучший продукт – 2017», в котором также заявлены наши предприятия.

http://www.stapravda.ru/20170118/stavropolskiy_kray_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_vystavke_prodeksp_99677.html