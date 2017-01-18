«Виктория» дала бой / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

Восемь детских команд из СКФО и ЮФО собрал в станице Северской Краснодарского края турнир по хоккею с шайбой «Рождественский кубок – 2017». Честь нашего края защищала ставропольская «Виктория», для которой это был дебютный крупный турнир за пределами края.

Наши земляки дали настоящий бой краснодарским «акулам», севастопольским «черноморцам» и симферопольским «пионерам», однако успех в этих играх все же отпраздновали более опытные и искушенные в хоккейных баталиях соперники. А вот встреча с «Северскими волками» закончилась триумфом наших мальчишек – 4:1. Наша команда в итоге стала шестой.

– Не все получилось, где-то не хватило сил, где-то – опыта, но при этом ребята боролись, старались, – отметил наставник «Виктории» Иван Рысев. – Будем готовиться к следующим турнирам, чтобы достойно представлять Ставрополье на всероссийской арене.

http://www.stapravda.ru/20170118/stavropolskaya_viktoriya_prinyala_uchastie_v_turnire_po_khokkeyu_99632.html