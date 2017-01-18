Ставропольская «Виктория» приняла участие в турнире по хоккею «Рождественский кубок – 2017»
Восемь детских команд из СКФО и ЮФО собрал в станице Северской Краснодарского края турнир по хоккею с шайбой «Рождественский кубок – 2017». Честь нашего края защищала ставропольская «Виктория», для которой это был дебютный крупный турнир за пределами края.
Наши земляки дали настоящий бой краснодарским «акулам», севастопольским «черноморцам» и симферопольским «пионерам», однако успех в этих играх все же отпраздновали более опытные и искушенные в хоккейных баталиях соперники. А вот встреча с «Северскими волками» закончилась триумфом наших мальчишек – 4:1. Наша команда в итоге стала шестой.
– Не все получилось, где-то не хватило сил, где-то – опыта, но при этом ребята боролись, старались, – отметил наставник «Виктории» Иван Рысев. – Будем готовиться к следующим турнирам, чтобы достойно представлять Ставрополье на всероссийской арене.
Фото А. Бирюкова