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18 января 2017 г.
«Виктория» дала бой / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

Ставропольская «Виктория» приняла участие в турнире по хоккею «Рождественский кубок – 2017»

Ставропольская «Виктория» приняла участие в турнире по хоккею «Рождественский кубок – 2017»

Восемь детских команд из СКФО и ЮФО собрал в станице Северской Краснодарского края турнир по хоккею с шайбой «Рождественский кубок – 2017». Честь нашего края защищала ставропольская «Виктория», для которой это был дебютный крупный турнир за пределами края.

Наши земляки дали настоящий бой краснодарским «акулам», севастопольским «черноморцам» и симферопольским «пионерам», однако успех в этих играх все же отпраздновали более опытные и искушенные в хоккейных баталиях соперники. А вот встреча с «Северскими волками» закончилась триумфом наших мальчишек – 4:1. Наша команда в итоге стала шестой.

– Не все получилось, где-то не хватило сил, где-то – опыта, но при этом ребята боролись, старались, – отметил наставник «Виктории» Иван Рысев. – Будем готовиться к следующим турнирам, чтобы достойно представлять Ставрополье на всероссийской арене.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170118/stavropolskaya_viktoriya_prinyala_uchastie_v_turnire_po_khokkeyu_99632.html
Фотография к статье Ставропольская «Виктория» приняла участие в турнире по хоккею «Рождественский кубок – 2017»
Ставропольская «Виктория» приняла участие в турнире по хоккею «Рождественский кубок – 2017»
Ставропольская «Виктория» приняла участие в турнире по хоккею «Рождественский кубок – 2017»
Фото А. Бирюкова
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