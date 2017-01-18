Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
18 января 2017 г.

Ставрополье готово стать участником пилотного проекта по картофелеводству

Картофель

На обеспечение картофелем сегодня грех жаловаться: «второй хлеб» изобилует на торговых прилавках и рынках. Однако настораживает то, что по семенам этой культуры мы на 80 процентов зависим от импортных поставок.

Эта актуальная тема была поднята на совещании в Министерстве сельского хозяйства РФ, провел которое глава ведомства Александр Ткачёв. В разговоре принял участие и министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Важнейшая задача ближайшего времени, прозвучало на встрече, выстроить работу с научно-исследовательскими центрами так, чтобы через пять-семь лет российские аграрии могли использовать преимущественно отечественные семена картофеля. В настоящее время разрабатывается соответствующая подпрограмма развития картофелеводства. Первыми пожелали принять участие в ней Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская и Тамбовская области. Как подчеркнул В. Ситников, нашему краю есть что предложить. В этом направлении уже работает одно из ведущих отраслевых предприятий страны – ОАО «Экспериментальный тепличный комбинат «Меристемные культуры» в Предгорном районе. «Мозг» предприятия — современная лаборатория биотехнологии. Картофельные образцы выращиваются, вернее оздоравливаются, в пробирках под пристальным наблюдением специалистов. Так рождается суперэлита семенного материала. В прошлом году комбинат по сравнению с позапрошлым увеличил площадь посадки элитных корнеплодов на 20 процентов. Продукция предприятия поставляется во многие регионы страны и даже в Германию. В результате селекционной работы получено пять сортов картофеля, четыре – внесено в Государственный реестр, а один находится пока в стадии регистрации в Госкомиссии по сортоиспытанию и охране селекционных достижений. Как рассказал Владимир Ситников, в настоящее время готовится госпрограмма для поддержки этого направления до 2025 года, предусматривающая финансирование в размере 1 млрд 200 млн рублей в год, половина из которых из федерального бюджета. Кроме того, начиная с нынешнего года на семеноводство «второго хлеба» будет оказываться несвязанная поддержка, что даст хороший толчок к развитию в регионе этой подотрасли агропрома.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170118/stavropole_gotovo_stat_uchastnikom_pilotnogo_proekta_po_kartofel_99676.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Власти
Ставрополье готово стать участником пилотного проекта по картофелеводству
Виноградари Ставрополья дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации
Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Ставрополья В.Владимировым
Импортозамещающие деликатесы презентовало Ставрополье в Совете Федерации
В Совете Федерации РФ обсудили опыт работы Ставрополья в сфере занятости
Сельское хозяйство
Ставропольский край расширяет экспортные поставки зерна
Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе
«Племзавод Вторая Пятилетка» принимал студентов СГАУ
115 тысяч га федеральных земель переданы в собственность Ставрополья
В Совете Федерации оценили инициативы Ставрополья в сфере экологии и АПК
Ставропольский край
Ставропольский край готовится к международной выставке «ПРОДЭКСПО»
Снег и мороз вернутся на Ставрополье
В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек
Глава Ставрополья призвал сделать программы благоустройства доступнее для муниципалитетов
Региональный этап олимпиады школьников проходит на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!