Ставрополье готово стать участником пилотного проекта по картофелеводству

На обеспечение картофелем сегодня грех жаловаться: «второй хлеб» изобилует на торговых прилавках и рынках. Однако настораживает то, что по семенам этой культуры мы на 80 процентов зависим от импортных поставок.

Эта актуальная тема была поднята на совещании в Министерстве сельского хозяйства РФ, провел которое глава ведомства Александр Ткачёв. В разговоре принял участие и министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Важнейшая задача ближайшего времени, прозвучало на встрече, выстроить работу с научно-исследовательскими центрами так, чтобы через пять-семь лет российские аграрии могли использовать преимущественно отечественные семена картофеля. В настоящее время разрабатывается соответствующая подпрограмма развития картофелеводства. Первыми пожелали принять участие в ней Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская и Тамбовская области. Как подчеркнул В. Ситников, нашему краю есть что предложить. В этом направлении уже работает одно из ведущих отраслевых предприятий страны – ОАО «Экспериментальный тепличный комбинат «Меристемные культуры» в Предгорном районе. «Мозг» предприятия — современная лаборатория биотехнологии. Картофельные образцы выращиваются, вернее оздоравливаются, в пробирках под пристальным наблюдением специалистов. Так рождается суперэлита семенного материала. В прошлом году комбинат по сравнению с позапрошлым увеличил площадь посадки элитных корнеплодов на 20 процентов. Продукция предприятия поставляется во многие регионы страны и даже в Германию. В результате селекционной работы получено пять сортов картофеля, четыре – внесено в Государственный реестр, а один находится пока в стадии регистрации в Госкомиссии по сортоиспытанию и охране селекционных достижений. Как рассказал Владимир Ситников, в настоящее время готовится госпрограмма для поддержки этого направления до 2025 года, предусматривающая финансирование в размере 1 млрд 200 млн рублей в год, половина из которых из федерального бюджета. Кроме того, начиная с нынешнего года на семеноводство «второго хлеба» будет оказываться несвязанная поддержка, что даст хороший толчок к развитию в регионе этой подотрасли агропрома.

http://www.stapravda.ru/20170118/stavropole_gotovo_stat_uchastnikom_pilotnogo_proekta_po_kartofel_99676.html