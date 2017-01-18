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18 января 2017 г.

Снег и мороз вернутся на Ставрополье

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории края ощутимо похолодает.

Уже в ночь на 19 января температура воздуха опустится до -2…-7 градусов, местами будет идти снег. Днем прогнозируется снег, небольшой ветер, мороз -1…- 6 градусов.

20 января ночью на территории края ожидается мороз -7…-12 градусов, местами снег. Днем потеплеет до -1…- 6 градусов, утром в отдельных городах и районах, включая Ставрополь, пройдет снег.

 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170118/sneg_i_moroz_vernutsya_na_stavropole_99674.html
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