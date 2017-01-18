Фотография к статье Снег и мороз вернутся на Ставрополье
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Зима
По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории края ощутимо похолодает.
Уже в ночь на 19 января температура воздуха опустится до -2…-7 градусов, местами будет идти снег. Днем прогнозируется снег, небольшой ветер, мороз -1…- 6 градусов.
20 января ночью на территории края ожидается мороз -7…-12 градусов, местами снег. Днем потеплеет до -1…- 6 градусов, утром в отдельных городах и районах, включая Ставрополь, пройдет снег.