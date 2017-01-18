Следователь отдела МВД по Предгорному району подозревается в покушении на мошенничество

Возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела ОМВД России по Предгорному району, подозреваемого в покушении на мошенничество.

В августе прошлого года у следователя в производстве находилось уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже. Полицейский уговорил подругу обвиняемого заплатить ему 100 тысяч рублей за назначение мужчине минимального наказания. А когда следователь приехал к женщине за деньгами, его задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по СК на месте преступления, рассказали в краевом управлении СКР. А в ГУ МВД по Ставропольскому краю добавили, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции уволен по отрицательным мотивам.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/sledovatel_otdela_mvd_po_predgornomu_rayonu_podozrevaetsya_v_pok_99682.html