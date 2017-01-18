Серийный вор-форточник задержан в Ставрополе

Вор-форточник задержан / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

В Ставрополе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в квартирных кражах вор-форточник. Злоумышленник проникал в домовладения жителей краевого центра, разбивая оконные форточки. Мужчина похищал из квартир компьютерную технику и деньги. Неоднократно судимый 51-летний житель Солнечнодольска дал признательные показания и заключен под стражу. Часть похищенного изъята, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/seriynyy_vorfortochnik_zaderzhan_v_stavropole_99615.html