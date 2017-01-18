На сегодняшний день общая задолженность за оплату воды в Кисловодске составляет 183 миллиона рублей. Из них население задолжало более 128 миллионов рублей.

Эти данные обнародовали на совещании, которое первый заместитель главы администрации города-курорта Максим Нагорнов провел с представителями «Ставрополькрайводоканала» и городского отдела судебных приставов.

Участники совещания приняли решение о начале широкомасштабной кампании по взыскиванию задолженности за воду с физических лиц. Для этого создана рабочая группа, которая уполномочена принимать решение об отключении воды у неплательщиков. Законодательство позволяет с тех, кто не хочет платить за коммунальные услуги, взыскивать долг, наложив арест на движимое и недвижимое имущество (счета в банке, автомобили, ценные вещи) и запретить выезд из страны. В законе нет категорий-исключений. То есть принятый порядок применим ко всем, в том числе к малоимущим или многодетным собственникам.

http://www.stapravda.ru/20170118/s_zhiteley_kislovodska_namereny_vzyskat_128_mln_rubley__dolgi_za_99681.html