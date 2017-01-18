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18 января 2017 г.

С жителей Кисловодска намерены взыскать 128 млн рублей – долги за воду

Вода

На сегодняшний день общая задолженность за оплату воды в Кисловодске составляет 183 миллиона рублей. Из них население задолжало более 128 миллионов рублей.

Эти данные обнародовали на совещании, которое первый заместитель главы администрации города-курорта Максим Нагорнов провел с представителями «Ставрополькрайводоканала» и городского отдела судебных приставов.

Участники совещания приняли решение о начале широкомасштабной кампании по взыскиванию задолженности за воду с физических лиц. Для этого создана рабочая группа, которая уполномочена принимать решение об отключении воды у неплательщиков. Законодательство позволяет с тех, кто не хочет платить за коммунальные услуги, взыскивать долг, наложив арест на движимое и недвижимое имущество (счета в банке, автомобили, ценные вещи) и запретить выезд из страны. В законе нет категорий-исключений. То есть принятый порядок применим ко всем, в том числе к малоимущим или многодетным собственникам.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170118/s_zhiteley_kislovodska_namereny_vzyskat_128_mln_rubley__dolgi_za_99681.html
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