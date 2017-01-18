С 2017 года МФО работают по новым правилам

ЗАКОНный интерес

Отечественный рынок микрофинансирования на протяжении последних лет развивается очень динамично. Причем россияне не только занимают деньги у микрофинансовых организаций (МФО), но и все чаще несут им свои кровные, ожидая высоких процентов, которые им навязчиво обещают.

Пока ситуация не выглядит критичной, но, по оценкам экспертов, она непростая и осложняется прежде всего тем, что многие МФО (в прессе говорится чуть ли не о каждом седьмом участнике этого рынка) в силу серьезного ужесточения законодательства стали работать нелегально. А как раз «пиратские» организации, по сути, представляют собой финансовые пирамиды, жертвами которых зачастую оказываются малоимущие и пенсионеры.

При этом говорить о том, что все МФО – зло, было бы совершенно неправильно. Этот рынок существует во многих развитых странах, и услуги таких организаций действительно выручают тех, кто в силу тех или иных причин не может или не хочет обращаться в банк. Большую роль играет оперативность принятия решения и упрощенные схемы взаимодействия с клиентом. Но здесь очень важно быть уверенным, что выбранная МФО играет честно, придерживаясь установленных правил. В свете вступления с 2017 года законодательных новаций, призванных усилить механизм защиты заемщиков микрофинансовых организаций, мы обратились к нашему постоянному эксперту за разъяснениями. Роман Савичев, возглавляющий «Юридическое агентство «СРВ» (в 2016 году в авторитетном профессиональном рейтинге «Право.ru-300» компания попала в топ по ряду ключевых номинаций) рассказал нам о том, на каких основаниях МФО могут теперь выдавать так называемые займы до зарплаты и принимать сбережения.

– Прежде всего напомню, что в первый день нового года вступила в силу статья 21 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовый деятельности и микрофинансовых организациях». Она вводит новые лимиты на проценты по займам, которые выдают МФО, – говорит Р. Савичев. – Теперь общая сумма процентов не должна превышать сам кредит более чем в три раза. Проще говоря, если человек занял тысячу рублей, то вернуть должен не больше четырех тысяч, из которых как раз три тысячи – это максимальные проценты, куда не входят штрафы и пени.

Ограничение, конечно, действительно для договоров, заключенных после 1 января 2017 года. Кроме того, под лимиты подпадают только микрозаймы сроком до одного года. Именно они из-за драконовских процентов (зачастую искусно завуалированных) и оказались той дырой, которая стала стремительно засасывать содержимое карманов и без того небогатых россиян. Ведь нередки случаи, когда реальная ставка по микрозайму достигала 500 – 700% процентов годовых.

Также ужесточаются правила по начислению штрафов и пеней, к чему МФО незамедлительно прибегали, как только клиент допускал даже незначительную просрочку. Нездоровый аппетит МФО законодатель решил унять следующим образом: микрофинансовым организациям позволено начислять штрафы и пени только на непогашенную часть суммы основного долга. При этом если человек окажется не в силах обслуживать взятый заем, то начинает действовать другая тонкость – ограничение по процентам составит двукратную сумму непогашенной части

займа. Соответственно, получать прибыль за счет просрочки МФО станет намного труднее.

Скажу и о том, какие правила действуют по поводу привлечения средств. Ведь, разочаровавшись в низких процентах по банковским депозитам, люди все чаще решают сохранить свои сбережения, вложившись в МФО. Однако приглашать инвесторов теперь подобным конторам будет сложно – «входной билет» на размещение средств сильно дорожает. 29 марта 2017 года завершится ранее начатое разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании. Лишь первые – с собственным капиталом не менее 70 миллионов рублей – могут выдавать микрозаймы в сумме до одного миллиона рублей, а также привлекать инвестиции от граждан в сумме не менее(!) 1,5 миллиона рублей. А микрокредитные компании, в свою очередь, не имеют права привлекать средства от тех, кто не является их учредителем, а микрозаймы могут предоставлять лишь на сумму до 500 тысяч рублей.

По оценкам экспертов, из нескольких тысяч МФО, работающих сегодня на рынке, соответствуют требованиям и потому намерены стать микрофинансовыми компаниями лишь около сотни. Остальные прогнозируемо уйдут в тень и продолжат привлекать внимание объявлениями о ставках на размещение средств в 20-30 процентов. Напомню, что государством страхуются лишь банковские вклады, а горе-инвесторам деньги впоследствии возвращать будет некому. Здесь уж точно нелишне будет вспомнить поговорку о том, что лучше синица в руке…

К слову также вспомним, что организации с «быстрозаймами» потребовали особого внимания на волне громких скандалов, связанных с откровенным произволом коллекторов. И по этому направлению власти тоже стали много работать. 1 января наконец вступил в силу так называемый закон о коллекторах. А указом президента регулятором этого рынка недавно назначен Минюст. Федеральная служба судебных приставов, в свою очередь, получила право вести официальный реестр коллекторов, в котором будут обязаны зарегистрироваться все участники этого рынка. Самовольная коллекторская деятельность будет караться штрафами в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей для физлиц и от 200 тысяч до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/s_2017_goda_mfo_rabotayut_po_novym_pravilam_99627.html