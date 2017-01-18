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18 января 2017 г.

«Ростелеком» обеспечил устойчивую работу своей сети в новогодние праздники

Ростелеком

«Ростелеком» обеспечил жителей нашей страны услугами связи с устойчивым качеством в условиях повышенной нагрузки в новогодние праздники.

При этом всего за период с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января 2017 года жителями России по сети «Ростелекома» было выполнено более 135 млн. междугородних и международных звонков.

Для этого в компании разработали и осуществили комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения устойчивой работы национальной телекоммуникационной инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки в дни новогодних праздников.

В «Ростелекоме» дополнительно были организованы цифровые каналы на междугородных и международных направлениях. Например, в этом году компания организовала более 34 цифровых трактов для внутрироссийского телефонного трафика, как по магистральной сети, так и по внутризоновой; 42 тракта для пропуска международного трафика (в том числе, Казахстан – 24, Армения – 8, Чехия – 10).

Для повышения пропускной способности сети интернет на внутрироссийских направлениях организовано дополнительно 26x10 Гбит/с трактов.

Организовано 8х10 Гбит/с трактов для резервирования наиболее важных международных трактов, в том числе трактов Транзит Европа – Азия.

В «Ростелекоме» было организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников из руководства компании и специалистов Блока технической инфраструктуры на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, дежурные смены на объектах сети связи усилены квалифицированными специалистами, с ними был проведен дополнительный инструктаж.

Технический персонал дежурных смен центров управления сетями связи, обеспечивающий бесперебойное предоставление телекоммуникационных услуг «Ростелекома» в период новогодних каникул, прошёл дополнительный инструктаж.

Традиционно в дни национальных праздников из-за увеличения количества телефонных звонков, СМС и других электронных поздравлений нагрузка на национальную телекоммуникационную инфраструктуру возрастает в 3 и более раз. Поэтому для обеспечения устойчивой работы в дни пиковой нагрузки «Ростелеком» умощняет свою сеть и осуществляет комплекс подготовительных мероприятий.

Проведенные «Ростелекомом» организационно-технические мероприятия позволили обеспечить пользователей компании бесперебойной связью в условиях повышенной нагрузки в дни новогодних праздников. Интересы абонентов, высокая надежность и качество предоставляемых услуг  являются приоритетами деятельности «Ростелекома».

На протяжении последних лет, благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170118/rostelekom_obespechil_ustoychivuyu_rabotu_svoey_seti_v_novogodni_99688.html
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