Рецидивист из Михайловска угнал трактор в Ипатовском районе и продал его знакомому

Сотрудники Ипатовской полиции установили причастность 37-летнего жителя города Михайловска к краже трактора, совершенной в августе минувшего года. Тогда ранее восемь раз судимый гражданин угнал трактор, принадлежащий одному из сельсоветов района. Он отогнал его на 50 километров, а затем продал знакомому за более чем 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый вор находится под стражей за ранее совершенное преступление, отметили в ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170118/retsidivist_iz_mikhaylovska_ugnal_traktor_v_ipatovskom_rayone_i__99680.html