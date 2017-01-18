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18 января 2017 г.

Рецидивист из Михайловска угнал трактор в Ипатовском районе и продал его знакомому

Сотрудники Ипатовской полиции установили причастность 37-летнего жителя города Михайловска к краже трактора, совершенной в августе минувшего года. Тогда ранее восемь раз судимый гражданин угнал трактор, принадлежащий одному из сельсоветов района. Он отогнал его на 50 километров, а затем продал знакомому за более чем 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый вор находится под стражей за ранее совершенное преступление, отметили в ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170118/retsidivist_iz_mikhaylovska_ugnal_traktor_v_ipatovskom_rayone_i__99680.html
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