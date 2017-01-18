Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки

Пятигорские школьники придумали новую систему дорожных знаков для безопасности и презентовали ее сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Самый главный, по мнению ребят, дорожный знак, предупреждающий водителей, что на пешеходном переходе возможно появление пешехода с телефоном в руке. Еще одна серия знаков сделана ребятами по детской безопасности. Это знаки запрещающие ношение наушников велосипедистам, игры вблизи проезжей части и другие. Проекты были представлены как художественно оформленные работы. Лучшие из них сотрудники Госавтоинспекции отметили благодарственными письмами. Весной некоторые знаки появятся на пришкольных территориях, оформленных под «аллеи дорожной безопасности», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170118/pyatigorskie_shkolniki_predlozhili_novye_dorozhnye_znaki_99687.html