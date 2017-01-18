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18 января 2017 г.

Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки

Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки

Пятигорские школьники придумали новую систему дорожных знаков для безопасности и презентовали ее сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Самый главный, по мнению ребят, дорожный знак, предупреждающий водителей, что на пешеходном переходе возможно появление пешехода с телефоном в руке. Еще одна серия знаков сделана ребятами по детской безопасности. Это знаки запрещающие ношение наушников велосипедистам, игры вблизи проезжей части и другие. Проекты были представлены как художественно оформленные работы. Лучшие из них сотрудники Госавтоинспекции отметили благодарственными письмами. Весной некоторые знаки появятся на пришкольных территориях, оформленных под «аллеи дорожной безопасности», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170118/pyatigorskie_shkolniki_predlozhili_novye_dorozhnye_znaki_99687.html
Фотография к статье Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки
Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки
Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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