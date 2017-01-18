Журналистика – наша профессия

Фонд «Медиастандарт» (создан по инициативе Комитета гражданских инициатив) и исследовательская группа «Циркон» опубликовали социологическое исследование «Представление российских журналистов о профессии и профессиональном сообществе» 13 января, в День российской печати. Оно основано на массовом опросе людей, занимающихся журналистикой: не только тех, кто работает в средствах массовой информации, но и фрилансеров, блогеров. Это, пожалуй, самый интересный момент в подходе к исследованию. Блогера, конечно, можно приравнять к журналисту, но, на мой взгляд, это все-таки «две большие разницы».

Опрос проведен «Цирконом» во второй половине 2016 года. Анализируются анкеты 492 респондентов, представляющих разные группы журналистов (от главных редакторов до внештатных сотрудников и студентов факультетов журналистики), все федеральные округа, а также различные типы медиа (печатные и интернет-медиа, радио и телевидение, смешанные; четверть респондентов работает в федеральных СМИ, 67 процентов – в межрегиональных, региональных и местных). Что изучали? Профессиональную идентичность, базовые ценности журналистов, их социальное, финансовое и профессиональное самочувствие, включая отношение к общественным и государственным институтам.

Главное – этика

Главная характеристика человека, занимающегося журналистикой, – это не формальный статус или образование, а знание и соблюдение этических норм, ценностей и правил поведения в сообществе (79 процентов респондентов уверены, что нельзя назвать журналистом человека, пренебрегающего профессиональной этикой). Знание этических норм – наиболее важная обязательная характеристика журналиста (так считает 71 процент респондентов). На втором месте – их соблюдение, наличие таланта и грамотное владение языком (66 процентов). Несмотря на пиетет к профессиональной этике и беспристрастной журналистике, две трети респондентов считают допустимым совмещать профессиональную журналистику с работой в PR, рекламе или на госслужбе. А чего же не совмещать? Если зарплата и гонорар (коли он есть) по основному месту работы не позволяют 90 процентам (это мои данные, а не «Циркона») региональных журналистов просто прокормиться, не говоря уже о прокорме семьи. Да, я знаю и разделяю этический кодекс российского журналиста, там прямо прописано: журналист – это не рекламщик. Короче, низзя! А жизнь оказывается суровее всех кодексов.

Наименее важные характеристики для идентификации журналиста – профильное образование (5 процентов) и членство в профессиональных объединениях (3 процента). А вот тут можно и второй раз удивиться. Мало того что у журналистов нет своего профсоюза, его небыстрое рождение в ряде регионов приводит к быстрому остыванию профсоюзных активистов от журналистики. Так что единственное наше массовое профессиональное объединение – Союз журналистов России – по результатам опроса сильно проигрывает.

Не пропаганда, а информирование

Задачей журналистики респонденты считают информирование и просвещение, а не пропаганду, замечает директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин. В частности, наиболее важные роли журналиста – обобщение фактов и формирование картины дня (66 процентов), комментирование и анализ событий (65 процентов), а также содействие обмену мнениями в обществе (58 процентов). Формирование у людей определенных взглядов назвали ролью журналистики 9 процентов респондентов, побуждение к действиям для достижения общих (полезных для общества) целей – 23 процента.

Не свободны и дискредитированы

Один из ключевых вопросов исследования – насколько свободны респонденты в своей работе и что ее ограничивает. Оказалось, что ощущения от собственной работы и мнение о ситуации в сообществе у большинства респондентов расходятся.

81 процент опрошенных считает, что работа журналистов в России скорее несвободна и несамостоятельна (противоположного мнения придерживаются 15 процентов, затруднились ответить 4 процента). Кроме того, 77 процентов отмечают, что в современной России профессия журналиста дискредитирована и недооценена, а журналисты не пользуются доверием общества (противоположного мнения опять придерживаются 15 процентов).

При этом как только журналисты говорят именно о собственной работе (а не в целом о профессии), оценки меняются на противоположные. Что в их работе много самостоятельности и свободы, уверенно отмечают 60 процентов респондентов (противоположное мнение у 10 процентов, остальные поставили средние оценки). Престижной (могут гордиться) свою работу уверенно называют 64 процента журналистов, тогда как стыдно говорить о своей работе лишь 5 процентам.

Главным «ограничителем свободы» журналистики респонденты называют «вышестоящую структуру, к которой принадлежит владелец СМИ». Речь может идти как о крупном бизнесе, включая госкомпании, у которого в группе есть непрофильные СМИ, так и, например, о де-факто финансирующих работу медиа местных чиновниках, считает Казьмин. На втором месте сам владелец (84 процента), затем «этический внутренний редактор» (две трети опрошенных). Самоцензуру считают важным ограничителем 59 процентов, власти и регуляторов – 58. Наименее влиятельны – давление аудитории (17 процентов) и внутренние формальные и неформальные правила (47 процентов).

Влиять или не влиять?

При этом более 70 процентов респондентов признают, что по-хорошему должны нести ответственность перед своей аудиторией, обществом и самим собой, на практике же они ответственны перед владельцами СМИ (72 процента), властью (67) и главным редактором (53 процента), говорит руководитель исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин.

Журналисты сдержанно оценивают свою способность влиять на власть и бизнес. Значительное влияние, по мнению респондентов, журналисты могут оказывать лишь на группы граждан (54 процента), некоммерческие организации (44 процента), общественные движения и политические партии (41 процент). На власть журналисты могут значительно влиять, только если это муниципальные чиновники (36 процентов согласны, 33 – нет). Даже влияние на малый и средний бизнес ограничено (26 процентов считают его значительным, 40 – нет). Наименее подвержены влиянию силовые структуры (68 процентов респондентов считают, что СМИ на них почти не влияют), федеральные власти (65 процентов) и крупный бизнес (56 процентов).

А вот это точно. Никто никому ничего не должен. И никто ни на кого не влияет. Живем сами по себе. Власть – властно. Мы – по-журналистски. Народ – по-народному.

Оценки – негативные

В ходе опроса респонденты сообщили о своем отношении к государственным и общественным институтам: негативные оценки явно преобладают над позитивными. Наиболее высокий уровень одобрения среди респондентов зафиксирован при оценке деятельности Президента РФ (40 процентов против 46). Наиболее негативно (вариант «скорее не одобряю») оценивается работа политических партий (79 процентов), за которыми следуют судебная система (69 процентов), оппозиция и Правительство РФ (две трети опрошенных). Если сравнить полученные данные с результатами всероссийского опроса населения, проведенного ВЦИОМ в августе 2016 года, можно заметить гораздо более высокий уровень критичности журналистов по сравнению с населением в целом. Практически везде уровень неодобрения среди журналистов почти в два раза выше.

Вместе со всей страной

С точки зрения материального положения самоощущение журналистов мало отличается от среднего россиянина (сравнение с данными массового опроса «Циркона» в октябре 2016 года). Хорошим и очень хорошим его считают 18 процентов журналистов (как и в целом россиян), средним – 54 процента (59), плохим и очень плохим – 27 процентов (22).

Вот такие мы, журналисты, судя по этому опросу. На самом деле, поверьте, мы немножко иные. Мы живем в тех же домах, что и наши читатели, ходим, поскальзываемся и падаем на тех же улицах, что и наши читатели, зрители и слушатели. И, самое главное, мы вас всех любим и работаем только для вас, а не в угоду власти, бизнесу или владельцу СМИ.

http://www.stapravda.ru/20170118/predstavleniya_rossiyskikh_zhurnalistov_o_professii__rezultaty_o_99635.html