«Племзавод Вторая Пятилетка» принимал студентов СГАУ

В рамках сотрудничества с ведущими сельхозпредприятиями края преподаватели и студенты Ставропольского государственного аграрного университета побывали в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района.

Будущие специалисты познакомились с условиями содержания крупного рогатого скота молочного направления. Во время встречи с представителями зооветслужбы хозяйства обсужден ряд отраслевых вопросов, в т. ч. о реализации совместного проекта агроуниверситета и федерального Минсельхоза по обеспечению импортозамещения в животноводстве с учетом генетики. Предметом разговора стали также особенности прохождения студентами практики на базе этого сельхозпредприятия.

http://www.stapravda.ru/20170118/plemzavod_vtoraya_pyatiletka_prinimal_studentov_sgau_99661.html