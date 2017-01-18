Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе

17 января на базе Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства в Ставрополе состоялась встреча руководства Национального союза овцеводов и ученых института, на которой обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества. Поднята тема реализации госпрограммы развития животноводства. Решено продолжать совместную работу ученых ВНИИОКа и отраслевых хозяйств, в том числе по выведению новых пород сельскохозяйственных животных и совершенствованию племенной базы. Особое внимание уделено новой мясо-шерстной породе овец российский мясной меринос, созданной у нас в крае.

http://www.stapravda.ru/20170118/ovechi_problemy_obsudili_v_stavropole_99659.html