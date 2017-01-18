2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
18 января 2017 г.
Овечьи проблемы / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе

17 января на базе Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства в Ставрополе состоялась встреча руководства Национального союза овцеводов и ученых института, на которой обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества. Поднята тема реализации госпрограммы развития животноводства. Решено продолжать совместную работу ученых ВНИИОКа и отраслевых хозяйств, в том числе по выведению новых пород сельскохозяйственных животных и совершенствованию племенной базы. Особое внимание уделено новой мясо-шерстной породе овец российский мясной меринос, созданной у нас в крае.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170118/ovechi_problemy_obsudili_v_stavropole_99659.html
Фотография к статье Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе
Животноводство
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Сельское хозяйство
Ставропольский край расширяет экспортные поставки зерна
Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе
«Племзавод Вторая Пятилетка» принимал студентов СГАУ
115 тысяч га федеральных земель переданы в собственность Ставрополья
В Совете Федерации оценили инициативы Ставрополья в сфере экологии и АПК
Ставрополь
С 2017 года МФО работают по новым правилам
Татьянин день студенты отметят на эко-пикнике в Ставрополе
Ставрополь готовится отметить 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В каких родниках не следует купаться в Крещение жителям Ставрополя
В Ставрополе стартовала благотворительная акция в помощь нуждающимся

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!