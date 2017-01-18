На Невинномысской ГРЭС реализовали проект шумоглушения

Начавшийся Год экологии отмечен на Невинномысской ГРЭС (филиал ПАО «Энел Россия) символическим событием. На станции реализован начатый еще в 2014 году проект по внедрению шумоглушения. Использование в газораспределительных пунктах НГРЭС специального изоляционного материала позволило значительно снизить уровень шума. Он составляет теперь 75,9 акустических децибел, что полностью соответствует установленным нормам.

Реализация проекта позволила добиться снижения вредного шумового воздействия не только на персонал станции, но и на окружающую энергопредприятие территорию.

http://www.stapravda.ru/20170118/na_nevinnomysskoy_gres_realizovali_proekt_shumoglusheniya_99689.html