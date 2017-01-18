Крупнейший на КМВ приют для бездомных собак строят в Кисловодске

В красивейшем месте на южной окраине Кисловодска ударными темпами строят самый большой на КМВ приют для бездомных собак.

Стаи бездомных псов на улицах и в парках Кисловодска, которые в периоды случки становятся еще и агрессивными, давно пугали и возмущали жителей и гостей города-курорта. В адрес администрации поступало множество жалоб. Неоднократно об этой проблеме говорили на заседаниях городской Думы и Общественного совета. Но как сократить поголовье бездомных собак и не нарушить законодательство, предусматривающее серьезное наказание за живодерство?

Пять лет назад местные власти попытались максимально гуманно решить проблему. Согласно муниципальному контракту выигравшая тендер фирма отлавливала в Кисловодске бездомных собак и отвозила их в окрестности Ессентуков, где ветеринары кастрировали животных. После нескольких дней передержки, их возвращали в Кисловодск: прикрепляли к уху цветную клипсу и выпусками примерно в том же районе где отловили.

Увы, эксперимент себя не оправдал. Собаки с клипсами в ушах пугали людей точно так же, как и прежде. И даже больше – изувеченные животные были явно не в себе. Говорят, после кастрации собак содержали в ужасных условиях. Так что гуманность получилась как в том анекдоте: «Хозяин очень жалел свою собаку, поэтому хвост ей отрезал по небольшому кусочку».

Но самое главное, – бездомных псов в Кисловодске ничуть не убавилось. Кажется, даже стало больше. Словом, год назад новая команда управленцев во главе с Александром Курбатовым получила в наследство полномасштабную проблему. Несколько месяцев чиновники администрации не знали, как к ней подступиться: свободных денег в местном бюджете кот наплакал. Не было и желающих взяться за отлов бездомных собак. Тем более, непонятно было, что с ними потом делать?

К счастью, в конце прошлого года нашелся инвестор, который взялся за свой счет построить приют для отловленных бездомных собак. Местные власти без проволочек отвели под него солидный участок драгоценной земли неподалеку от знаменитой Лермонтовской скалы. Рядом – живописнейшее ущелье Сухой Ольховки, лес, субальпийские луга. На противоположном склоне Джинальского хребта – санаторий «Заря» и Госдача. Красота! А, самое главное: хотя участок находится в черте города, жилья поблизости нет.

Правда, дорога грунтовая, но внедорожник по ней пройдет в любую погоду. В этом корреспондент «СП», которому первому из журналистов показали будущий питомник, убедился на собственном опыте. Начальник городской эксплуатирующей службы Магомет Бейбулатов без колебаний вел «Ниву» по раскисшей от растаявшего снега колее.

Несколько сот метров такой дороги – и перед нами строительные вагончики и свеженасыпанная площадка размером примерно 100 на 50 метров. Бульдозер еще продолжает разравнивать дальний угол, а на остальной территории рабочие уже устанавливают опалубку под фундамент будущих собачьих вольеров. Сослан Каитов – руководитель фирмы, взявшейся построить приют, – показывает: здесь будет ветеринарная клиника, здесь административный корпус, здесь – кухня, где будут готовить еду для животных. Все остальное место займут 100 индивидуальных вольеров. В каждом будет теплая будка стоимостью под 20 тысяч рублей. Весь комплекс строят по самому современному проекту с учетом пожеланий зоозащитников. Обойдется он инвестору в 29 миллионов 820 тысяч рублей. Сослан Каитов твердо заверил, что в конце февраля начнет работать.

Отлавливать бездомных собак будут тоже сотрудники фирмы Сослана Каитова. Постараются это делать быстро и эффективно. При этом, не пугая жителей и не провоцируя протесты защитников животных. Для этого есть специальные ружья, стреляющие шприцами с препаратами на несколько минут обездвиживающими животных. Затем в специальных фургонах собак привезут в приют. Здесь им окажут ветеринарную помощь и разместят в индивидуальных вольерах. Три месяца животных будут хорошо кормить, ухаживать за ними. В это время любой желающий сможет забрать домой приглянувшегося пса.

Тех же бродяг, кому не улыбнется удача обрести хозяина и дом, придется усыплять – надо же освобождать место для будущих постояльцев. Это не жестокость, а суровая необходимость. Единственно возможная в условиях города-курорта.

Кто с этим не согласен может уже в марте-апреле приехать в приют и забрать одну из собачек к себе домой.

http://www.stapravda.ru/20170118/krupneyshiy_na_kmv_priyut_dlya_bezdomnykh_sobak_stroyat_v_kislov_99666.html