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18 января 2017 г.

Как окунуться в прорубь без риска для здоровья?

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Как окунуться в прорубь без риска для здоровья?

Важно определить состояние своего здоровья: при наличии хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой или легочной системой, стоит отказаться от процедуры. В перечень противопоказаний также входят инфекционные заболевания, заболевания щитовидной железы, эпилепсия, склонность к судорогам.

Остальным специалисты советуют купаться в специально оборудованных местах, где можно получить медицинскую поддержку, где дежурят бригады спасателей. Важно также рассчитывать время нахождения раздетым на открытом воздухе: заранее посмотреть, есть ли очередь к купели.

После окунания лучше перейти в теплое помещение, незамедлительно снять всю мокрую одежду, слегка растереть тело махровым полотенцем и одеться в теплую одежду. Выпить горячего чая. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, замечают медики, это очень опасно и может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170118/kak_okunutsya_v_prorub_bez_riska_dlya_zdorovya_99679.html
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