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18 января 2017 г.
Праздник Крещения на Ставрополье / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

Как на Ставрополье отмечают праздник Крещения

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, или Богоявление. В этот день церковь вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн Предтеча крестил Христа в реке Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде сошествия Святого Духа в образе голубя во время крещения.

Главная особенность Богоявленского богослужения – освящение воды накануне, в Крещенский сочельник, и в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. В ночь с 18 на 19 января митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершит Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало богослужения в полночь.

Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных традициях. Одна из них – массовые купания в водоемах. Как поясняют служители церкви, купание в проруби (иордани) не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция. В Ставропольском крае массовые погружения планируются лишь в разрешенных водоемах. В частности, в краевом центре купания пройдут в купелях храма Серафима Саровского, на Холодном роднике и в районе военного госпиталя.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170118/kak_na_stavropole_otmechayut_prazdnik_krescheniya_99643.html
Фотография к статье Как на Ставрополье отмечают праздник Крещения
Крест православный
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