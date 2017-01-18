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18 января 2017 г.

Импортозамещающие деликатесы презентовало Ставрополье в Совете Федерации

Выставка Ставрополья в Совете Федерации в Москве

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации в здании верхней палаты российского парламента развернута выставка Ставрополья. Экспозиция представляет регион с самых разных сторон. В частности, здесь отражен экономический потенциал края и возможности, которые он открывает перед инвесторами.

Свои разработки и достижения представили опорные предприятия индустриального комплекса. Среди экспонатов — выпущенные на Ставрополье искусственные сапфиры. Мировой рынок этой продукции почти на треть формируется в крае, ставропольские пластины из искусственного сапфира применяются для производства смартфонов ведущих мировых марок. На стендах – первый российский меламин, произведенный ставропольским предприятием. Представлена продукция созданного в крае аэрозольного кластера, а также  гигантов отечественной нефтехимической отрасли и компаний, обеспечивающих нужды оборонной промышленности. Кроме того, показаны ставропольские разработки в сфере программного обеспечения и инженерных решений в области систем наблюдения и безопасности.

На выставке отражены и богатые возможности агропромышленного комплекса Ставрополья, в развитии которого сегодня делается особый акцент на импортозамещение и экспорт. В частности, показана продукция теплиц — в 2015 году Ставрополье впервые вышло на показатель полной самообеспеченности овощами закрытого грунта. В планах до 2020 года — утроить площадь теплиц и выпускаемой ими продукции.

Представлена продукция предприятий перерабатывающей отрасли, в том числе – «импортозамещающие» деликатесы: произведенные в крае хамон, пармезан и другие.

Стоит отметить, что «вкус Ставрополья» в Дни края в Совете Федерации можно не только «увидеть», но и ощутить — часть меню в столовой Совета Федерации на этот период составили блюда ставропольской кухни, приготовленные ставропольскими поварами из произведенных в крае продуктов.

Марочными для Ставрополья являются природная целебная минеральная вода различных типов, разливаемая в регионе Кавказских Минеральных Вод. Его курорты, а также технологии бальнеолечения, оздоровления и красоты также представлены на выставке.

Органичная часть экспозиции — история и культура края. Экспонаты этого раздела рассказывают об уникальных находках, сделанных ставропольскими учеными. В их числе — единственный в мире полный скелет ископаемого южного слона, золотые клады древних народов. Об исторической роли региона как южного российского форпоста напоминают  копия пушки Ставропольской крепости и звучащие на выставке произведения казачьего фольклора. Рассказывает экспозиция и о выдающихся государственных деятелях, людях науки и культуры, чьи имена связаны с краем.

– Мы – ставропольцы -  живем на удивительной и прекрасной земле. Эта выставка — попытка рассказать о ней максимально ярко и полно за очень короткое время. Надеюсь, что даже тех, кто ничего не знает о нашем регионе, она подтолкнет познакомиться со Ставропольем получше. А узнав наш край, не полюбить его — невозможно. Твердо убежден в этом, – прокомментировал развернутую экспозицию губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170118/importozameschayuschie_delikatesy_prezentovalo_stavropole_v_sove_99668.html
Фотография к статье Импортозамещающие деликатесы презентовало Ставрополье в Совете Федерации
Выставка Ставрополья в Совете Федерации в Москве
Выставка Ставрополья в Совете Федерации в Москве
Фото пресс-службы губернатора СК
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