Гражданин Турции пытался незаконно провезти партию товаров на Кавминводы

16 января прибывший утренним рейсом из Стамбула мужчина при прохождении таможенного контроля воспользовался «зеленым коридором». Это означает, что в его багаже и ручной клади нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Но при прохождении их через досмотровый аппарат сотрудники Минераловодского таможенного поста заподозрили попытку провоза коммерческой партии товара.

Гражданин Турции признался, что привез вещи для продажи. Упакованными в четыре багажных места, весом более 28 килограммов, оказались спортивные женские костюмы известных фирм-производителей ( «PHILIPPPLEIN», «BALMAIN», «CALVINKLEIN», «GUCCI»). Нарушитель таможенных правил планировал использовать в качестве демонстрационных экземпляров для того, чтобы в дальнейшем поставлять такой товар на рынки Каминвод. О необходимости декларирования товара он не знал. Возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Нарушителю грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией. А в случае подтверждения экспертизой и представителями правообладателей еще и контрафактности товара «предпринимателю» придется ответить и за незаконное использование чужого товарного знака.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/grazhdanin_turtsii_pytalsya_nezakonno_provezti_partiyu_tovarov_n_99684.html