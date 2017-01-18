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18 января 2017 г.

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе

В январские дни 1943 года Александровский район был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Каждый год 14 января жители Александровского района вспоминают грозные годы войны. Традиционно в этот день в сельских домах культуры проводятся различные мероприятия, рассказали в администрации Александровского района.

В СДК села Грушевского был проведен тематический концерт «Память с сединою на висках». В концертной программе выступили детский ансамбль «Гармония», хореографический коллектив «Купава», вокальные группы «Лейся песня» и «Калина красная», хор «Раздолье» и «Селяночка», ВИА «Поющие сердца». Работники СДК села Круглолесского у мемориала «Славы» провели литературную композицию «Живет Победа в поколеньях». На площади собрались несколько поколений жителей села. Страшная война прошла через каждую семью, тысячи земляков не вернулось с полей сражений, сотни воинов награждены боевыми наградами. И. Тенищев, И. Лихобабин, В. Нелюбов, А. Зацепин удостоены звания Героя Советского союза. Работники СДК хутора Среднего совместно с администрацией Средненского сельсовета и школьниками и учителями средней школы № 3 подготовили литературно-музыкальная композицию «Память за собою позови». Жители и гости хутора собрались у памятника «Скорбящей матери», чтобы почтить память и сказать слова благодарности тем, кто не жалея своей жизни освобождал наш район.

А работники СДК села Северного провели час памяти «Мы память вечную храним». В селе Калиновском прошел митинг. Жители села почтили память погибших минутой молчания, а председатель совета ветеранов З. Селина передала учащимся средней школы № 7 Книгу памяти. Участник митинга возложили цветы к мемориалу «Погибшим воинам» в центре села, к памятнику «Погибшим танкистам» при въезде в село и на кладбище к могиле «Неизвестного солдата». В СДК поселка Новокавказский состоялась литературно-музыкальная композиция «Если смотреть в ту тревожную даль». Зрители и участники прошли к мемориалу «Славы» и возложили к нему венки и цветы. Работники СДК хутора Всадник совместно с сельской библиотекой и учащимися средней школы № 13 провели тематическую программу «Помни свою историю» у памятника «Братской могилы воинам Советской Армии, павших смертью храбрых в годы ВОВ, 1943 г.».

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170118/godovschinu_osvobozhdeniya_ot_nemetskofashistskikh_zakhvatchikov_99683.html
Фотография к статье Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе
Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе
Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе
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Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе
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