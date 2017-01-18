Глава Ставрополья призвал сделать программы благоустройства доступнее для муниципалитетов

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил упростить процедуру отбора муниципальных проектов по благоустройству городской среды, которые претендуют на финансирование из федеральных источников.

Такое заявление он сделал на состоявшемся в рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации расширенном заседании Комитета верхней палаты российского парламента по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера. Его провел Председатель Комитета Дмитрий Азаров.

Глава края отметил, что благодаря работе федеральных депутатов от Ставрополья и правительства региона, край в 2017 году станет участником федеральных программ, направленных на улучшение городской среды и развитие социальной сферы.

В частности, из 20 миллиардов рублей, запланированных в бюджете РФ на мероприятия в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» во всей России, Ставрополью выделяется 609 миллионов рублей для обустройства дворовых территорий.

По оценке губернатора, это большой вклад в развитие муниципалитетов края, однако сложный процесс вхождения территорий в программу создает риски для ее реализации: далеко не каждая местная администрация сможет соблюсти в полном объеме многочисленные процедурные технические требования, без чего средства станет невозможно использовать.

Члены комитета поддержали главу Ставрополья. При подготовке проекта решения в нем будет отражен пункт с рекомендациями Правительству РФ об упрощении соответствующих процедур отбора.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170118/glava_stavropolya_prizval_sdelat_programmy_blagoustroystva_dostu_99655.html