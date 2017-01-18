Дни Ставропольского края в Совете Федерации РФ прошли содержательно

Завершена основная программа Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ.

В течение трех дней ключевые вопросы развития Ставрополья были рассмотрены на заседаниях четырех комитетов верхней палаты российского парламента, а также на его пленарном заседании, по итогам которого принято постановление с рекомендациями Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации.

– Ни один регион не забыт и ни одно его слово, сказанное в стенах Совета Федерации, не пропадает. Верхняя палата российского парламента остается оплотом, символом и эталоном подлинного федерализма. Мы видим это по итоговому документу пленарного заседания, который сенаторы приняли единогласно. Все те актуальные вопросы, которые мы на протяжении предшествующих двух дней ставили – от бюджетной обеспеченности региона до развития агропромышленного сектора, все они вошли в документ. Это главное, – прокомментировал итоги Дней Ставропольского края в Совете Федерации губернатор Владимир Владимиров.

– На всех заседаниях комитетов состоялась живая дискуссия, был проявлен очень высокий интерес к вопросам, которые мы задавали. Итогом стало сегодняшнее пленарное заседание. Основным я считаю внимание, с которым здесь, в Совете Федерации, относятся к тому, что говорят регионы. Мы надеемся, что будем услышаны, поддержаны, и вместе будем решать проблемы, о которых здесь шла речь, – сказал председатель Думы Ставрополья Геннадий Ягубов.

– Дни Ставропольского края прошли очень содержательно. Региону есть чем похвастаться: в прошлом году рост в сельском хозяйстве 8%, 11% – в промышленности, хорошее состояние по финансам. Мы услышали об интересном опыте в разных сферах, который мы традиционно стараемся довести до субъектов РФ. Содержательные доклады, очень красивая, креативная выставка задали хорошую эмоциональную ноту для начала зимне-весенней сессии Совета Федерации. И главное – на заседаниях комитетов прошло спокойное, системное, содержательное обсуждение основных направлений деятельности краевой администрации и Думы. Мы подготовили содержательное постановление Совета Федерации, которое будет доработано. И мы будем продолжать оказывать дальнейшее содействие развитию края. Хочу отметить инициативную работу и губернатора края и Думы, которые инициируют правильные проблемы и темы, которые должны решаться на федеральном уровне – в том числе Федеральным Собранием, – сказала Валентина Матвиенко.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170118/dni_stavropolskogo_kraya_v_sovete_federatsii_rf_proshli_soderzha_99691.html