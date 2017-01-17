Житель Пятигорска похитил у знакомых украшения на 300 тысяч рублей
В отдел МВД России по Пятигорску обратились две местные жительницы и сообщили, что в их домовладении совершена кража ювелирных изделий стоимостью около трехсот тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого – знакомого женщин, у которого были ключи от входной двери. Воспользовавшись отсутствием хозяев, мужчина вошел в квартиру и похитил 14 ювелирных изделий. Часть золота он продал, а деньги истратил. В отношении 20-летнего жителя Предгорного района возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.