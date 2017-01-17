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17 января 2017 г.

Житель Пятигорска похитил у знакомых украшения на 300 тысяч рублей

В отдел МВД России по Пятигорску обратились две местные жительницы и сообщили, что в их домовладении совершена кража ювелирных изделий стоимостью около трехсот тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого – знакомого женщин, у которого были ключи от входной двери. Воспользовавшись отсутствием хозяев, мужчина вошел в квартиру и похитил 14 ювелирных изделий. Часть золота он продал, а деньги истратил. В отношении 20-летнего жителя Предгорного района возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/zhitel_pyatigorska_pokhitil_u_znakomykh_ukrasheniya_na_300_tysya_99612.html
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