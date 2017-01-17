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17 января 2017 г.

Житель Кисловодска сообщил об угоне, пытаясь уйти от ответственности

Сотрудники полиции Кисловодска раскрыли заведомо ложный донос по факту угона автомашины. Молодой человек на своей машине нарушил правила дорожного движения, чем привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции. Он бросил автомобиль на окраине города-курорта, а в полицию обратился с заявлением по факту кражи. Возбуждено уголовное дело, «фантазер» находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе ГУМВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/zhitel_kislovodska_soobschil_ob_ugone_pytayas_uyti_ot_otvetstven_99619.html
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