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17 января 2017 г.

Выставка работ скульптора Андрея Попова открывается в Ставрополе

Выставка работ скульптора Андрея Попова

В пятницу, 20 января, краевой музей изобразительных искусств представляет новый выставочный проект — первый в 2017 году, – который, несомненно, привлечет внимание публики грандиозным показом работ члена Союза художников России, скульптора Андрея Попова, отметившего недавно свое 60-летие. 35 лет творческой деятельности выпускник Ставропольского художественного училища посвятил созданию современной скульптуры. Его авторский почерк – лаконизм, поиск собственной метафоры, иносказания. Освоение реальности происходит с помощью любимого пластического материала – дерева, податливого и одновременно сопротивляющегося. В шестидесяти работах выставки прослеживаются религиозные и мифологические мотивы – «Христос в пустыне», «Возвращение блудного сына», «Минотавр», «Молитва», «Амазонка»… Скульптор обращается и к литературны образам – «Шекспир», «Пикассо», «Кармен», создает лирические серии «Пластика», «Русалка», «Мечтатель».

Примечательно, что семье Андрея Попова все художники – жена Антонина, дочери Анастасия и Мария. Анастасия мастерски владеет сложнейшей техникой росписи по ткани, творческие интересы Марии сосредоточенны печатной графике. Перед нами настоящая творческая династия со своей оригинальной гармонией разных направлений искусства.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/vystavka_rabot_skulptora_andreya_popova_otkryvaetsya_v_stavropol_99637.html
Фотография к статье Выставка работ скульптора Андрея Попова открывается в Ставрополе
Выставка работ скульптора Андрея Попова
Выставка работ скульптора Андрея Попова
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