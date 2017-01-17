Василий Алфёров

Человек с ясным взором / «Ставропольская правда» от 17 января 2017 г.

Об истории создания первого краеведческого музея в станице Барсуковской Кочубеевского района, как и о многих других не менее интересных фактах, я узнала от своего творческого руководителя Валентины Васильевны Поповой. Мы как раз были заняты разработкой проекта «Музейная деятельность Василия Георгиевича Алфёрова».

Главный герой нашего исследования несколько десятилетий назад был инициатором создания музея, а в памяти старшего поколения станичников остался как очень яркая и разносторонняя личность, известная поистине кипучей деятельностью. Знакомясь с уникальными архивными материалами, а также с людьми, близко знавшими Василия Георгиевича, я получила настоящее удовольствие от поисковой работы. Это процесс, безусловно, творческий, увлекательный, захватывающий. Все глубже погружаясь в мир музейных экспонатов и захватывающих историй, я не уставала восхищаться все новыми подробностями биографии, неординарностью и цельностью этого замечательного человека.

А еще подумалось: наверное, моему поколению стоит позавидовать мальчишкам и девчонкам 60-х годов прошлого века, ведь им довелось стать не просто очевидцами, но и участниками важного для нашей станицы события – появления первого народного краеведческого музея. Особую прелесть экспозиции составляют герои этой истории – хорошо знакомые каждому жителю Барсуковской фамилии земляков, соседей, родственников… Здесь буквально каждый экспонат имеет свою легенду! Станичные мальчишки с интересом и уважением разглядывают, к примеру, старинную саблю из казачьей семьи, наверняка побывавшую не в одном горячем сражении. Длиннополая солдатская шинель и буденовка – отражение грозных лет Гражданской войны. А как не засмотреться на причудливую буквенную вязь Библии, читанной и перечитанной не одним поколением...

Несомненно, создание музея потребовало от организаторов немало сил, времени, терпения… Но все это как раз и было по сердцу трудолюбивому, настойчиво идущему к своей цели Василию Георгиевичу. Можно представить, какую радость доставила ему победа в краевом смотре-конкурсе – высокая оценка большой и кропотливой работы энтузиаста. Но еще важнее были для В. Алфёрова благодарные отзывы жителей станицы, тех, для кого он и трудился всю жизнь.

Василий Георгиевич был не только вдохновенным энтузиастом музейного дела, но еще серьезным, ответственным педагогом, при этом умевшим быть и мягким, и отзывчивым. На фотографии В. Алфёров – задумчивый человек с мудрым и каким-то очень светлым взглядом. Именно таким – умным, честным, добрым взором видел он историю родной станицы, такой он оставил ее нам в своем музее.

В станичном музее хранятся и личные вещи самого Василия Георгиевича. К примеру, печатная машинка, благодаря которой появились на свет его интереснейшие рассказы. С ними мы можем ознакомиться в недавно опубликованном сборнике «У Кубань-реки», куда вошли очерки и заметки по краеведению и водному туризму. В память об отце его сын Николай Алфёров издал не одну книгу. Имя Василия Георгиевича не так давно было увековечено в списке почетных жителей станицы Барсуковской.

Анастасия ПОНОМАРЕНКО, учащаяся 11 класса

http://www.stapravda.ru/20170117/vasiliy_alferov__chelovek_s_yasnym_vzorom_99589.html