В Совете Федерации оценили инициативы Ставрополья в сфере экологии и АПК

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ состоялось обсуждение проблем агропромышленного комплекса и природопользования на Ставрополье на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое возглавил его председатель Михаил Щетинин.

Основным докладчиком стал первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. За 2016 год валовой объем производства в отрасли увеличился на 4%, составив 210 млрд. рублей. Впервые в истории края получен урожай более 10 млн. тонн зерна. С этим результатом регион обеспечил около 9% общероссийского намолота. Реализовано 10 инвестпроектов стоимостью около 19 млрд. рублей.

Первый вице-премьер края обозначил ряд вопросов, требующих законодательного регулирования на федеральном уровне. Один из них касается содержания животных в личных подсобных хозяйствах. Сегодня законодательство позволяет содержать в ЛПХ неограниченное количество сельхозживотных. Фактически это животноводческие фермы, в которых не соблюдаются нормы экологической, санитарной, ветеринарной безопасности. Власти Ставрополья выступают за передачу субъектам права самостоятельно определять нормативы содержания животных, что позволит легализовать такие «предприятия» и перевести их на общепринятые в отрасли стандарты и принципы работы. Инициатива встретила понимание членов комитета.

Ряд инициатив правительства Ставрополья касался экологической тематики. В частности, как отметил Николай Великдань, в крае насчитывается около 2 тысяч водных объектов, при этом более 2,1 миллиарда рублей водного налога в полном объеме направляется в распоряжение федерального центра. Обратные поступления из российского бюджета на развитие водохозяйственного комплекса края – расчистку русел рек, берегоукрепительные работы, противопаводковые мероприятия – равны около 11% от размера общей суммы. Этих средств недостаточно, что создает дополнительные риски. Правительство региона предлагает увеличить норматив этих отчислений для регионального бюджета до 40%.

Предложено передать региону право устанавливать квоты добычи общераспространенных ископаемых на участках, находящихся в частной собственности. Сегодня закон разрешает их добычу для личных нужд, однако это правило часто нарушается, что приводит к появлению нелегальных карьеров, нарушающих экологическое равновесие. Кроме того, как было заявлено, власти края заинтересованы в упрощении процедуры вхождения региона в федеральную программу устранения накопленного вреда экологии. Предложения края будут отражены в итоговом документе заседания.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170117/v_sovete_federatsii_otsenili_initsiativy_stavropolya_v_sfere_eko_99644.html