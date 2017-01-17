В Москве в рамках Дней Ставрополья открылась выставка предприятий края

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Москве открылась выставка продукции предприятий продовольственной индустрии региона. Представлена информация о наиболее крупных промышленных предприятиях Ставропольского края и их достижениях. Как сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, представлена выставочная экспозиция с лучшими образцами продукции 23 товаропроизводителей Ставропольского края – ОАО «Сыродел», ИП «Удовитченко Г.П.», ООО МК «Олимпия», ООО СХП «Югроспром», АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ООО «Шоколенд», ООО «Нарзан», ООО «Дружба», АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»; ООО «Пятигорский хлебокомбинат», Кондитерская фабрика «Сладевиль», агрокомплекс «Весна», ООО «Гео-Простор», ООО «Петровские Нивы» и другие. Представлены и приоритетные инвестиционные проекты на территории Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20170117/v_moskve_v_ramkakh_dney_stavropolya_otkrylas_vystavka_predpriyat_99639.html