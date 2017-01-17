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17 января 2017 г.

В Кировском районе в ДТП погибли два человека

14 января в 12 часов 30 минут на 6-м километре автодороги «Новопавловск – Курская – Моздок» водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь в сторону станицы Курской, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Ока», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Супруги, жители Курского района – 34-летний водитель и 29-летняя пассажирка «Оки» были доставлены в больницу, где скончались от полученных травм. За рулем «Калины» находился 42-летний житель села Горнозаводского Кировского района, который в ДТП травм не получил.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/v_kirovskom_rayone_v_dtp_pogibli_dva_cheloveka_99585.html
Фотография к статье В Кировском районе в ДТП погибли два человека
В Кировском районе в ДТП погибли два человека
В Кировском районе в ДТП погибли два человека
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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