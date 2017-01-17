«Ставропольскую правду» поздравили с Днём печати

Спасибо, друзья! / «Ставропольская правда» от 17 января 2017 г.

По старой доброй традиции в праздники принято поздравлять, желать и дарить. Коллективу «Ставрополки» в год столетия газеты в День российской печати пришло огромное количество приветственных адресов, в которых высказано много добрых пожеланий: остроты пера и высоких тиражей, новых творческих побед и благодарных читателей.

Первыми нас традиционно поприветствовали учредители. От имени правительства края сотрудников газеты поздравил губернатор Владимир Владимиров, а от имени депутатов Думы СК ее председатель Геннадий Ягубов.

Пришли напутственные слова от замминистра РФ по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева и сопредседателя ОНФ, депутата и нашей коллеги Ольги Тимофеевой.

Не обошли вниманием профессиональный праздник и другие коллеги. Так, от коллектива «СвоёТВ» коллег по творчеству поздравила директор Владимира Гармидер, а от ассоциации СМИ СКФО ее председатель Вадим Баканов.

Среди направивших приветственные адреса главы Ставрополя Андрей Джатдоев, Невинномысска – Михаил Миненков, Ессентуков – Александр Некристов и другие.

Поздравили наш коллектив руководители главных вузов Ставрополья: СКФУ – Алина Левитская, аграрного университета – Владимир Трухачёв, медицинского университета – Владимир Кошель, педагогического института – Людмила Редько.

Поздравили нас также руководитель краевой федерации профсоюзов Владимир Брыкалов и начальник управления судебного департамента в СК Дмитрий Лоханский; управляющий Отделением ПФР по СК Владимир Попов и управляющий ставропольским отделением ПАО «Сбербанк» Роман Романенко; председатель СРО ассоциации юристов России Николай Кашурин и председатель Контрольно-счетной палаты СК Андрей Колесников; уполномоченный по правам человека в СК Алексей Селюков; исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по СК Игорь Иванов; генеральный директор Кисловодского курортного управления (холдинга) Николай Мурашко и многие-многие другие.

Всем большое человеческое спасибо от всего коллектива редакции газеты «Ставропольская правда».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170117/stavropolskuyu_pravdu_pozdravili_s_dnem_pechati_99606.html