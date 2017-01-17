Ставрополье обошло конкурентов по количеству инвестпроектов

Фонд развития промышленности Российской Федерации назвал Ставропольский край в числе трёх самых активных получателей субсидий на инвестиционные кредиты промышленных предприятий.

За время действия Постановления Правительства РФ №3 от 3 января 2014 года о субсидировании инвестиционных кредитов в регионе эту меру поддержки получили девять проектов. Больше одобренных заявок на включение в Перечень комплексных инвестиционных проектов есть только у Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

В 2016 году число представителей края в Перечне увеличилось за счёт включения заводов «Арнест», «ГМЗ», «Монокристалл» и «Энергомера». В результате по числу одобренных за год проектов край догнал своих главных конкурентов – Санкт-Петербург и обошёл Республику Татарстан.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК

http://www.stapravda.ru/20170117/stavropole_oboshlo_konkurentov_po_kolichestvu_investproektov_99649.html