2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
17 января 2017 г.

Ставрополье обошло конкурентов по количеству инвестпроектов

Фонд развития промышленности Российской Федерации назвал Ставропольский край в числе трёх самых активных получателей субсидий на инвестиционные кредиты промышленных предприятий.

За время действия Постановления Правительства РФ №3 от 3 января 2014 года о субсидировании инвестиционных кредитов в регионе эту меру поддержки получили девять проектов. Больше одобренных заявок на включение в Перечень комплексных инвестиционных проектов есть только у Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

В 2016 году число представителей края в Перечне увеличилось за счёт включения заводов «Арнест», «ГМЗ», «Монокристалл» и «Энергомера». В результате по числу одобренных за год проектов край догнал своих главных конкурентов – Санкт-Петербург и обошёл Республику Татарстан.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК
http://www.stapravda.ru/20170117/stavropole_oboshlo_konkurentov_po_kolichestvu_investproektov_99649.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
Ставрополье обошло конкурентов по количеству инвестпроектов
В Москве в рамках Дней Ставрополья открылась выставка предприятий края
Ставропольский бюджет потерял 6,8 млрд рублей за два года из-за федеральных льгот для предприятий
На Ставрополье обманутых дольщиков становится меньше
Губернатор Ставрополья В.Владимиров: Жесткая вертикаль власти – необходимость
Ставропольский край
Жители Ставрополья переплачивают за воду как минимум в 2 раза
115 тысяч га федеральных земель переданы в собственность Ставрополья
В Совете Федерации оценили инициативы Ставрополья в сфере экологии и АПК
Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
Ставропольские следователи за 6 лет отправили за решетку 15 тысяч преступников

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!