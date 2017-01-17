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17 января 2017 г.
Бабушке Ане 102 года / «Ставропольская правда» от 17 января 2017 г.

Старейшей жительнице Ипатовского района Анне Чубовой исполнилось 102 года

102 года исполнилось Анне Чубовой из села Кевсала – старейшей жительнице Ипатовского района. С днем рождения ее поздравили представители местной администрации, вручили подарок и сладости для праздничного застолья. Не оставил без внимания такое событие и краевой совет ветеранов войны и труда, его председатель Алексей Гоноченко прислал приветственное письмо.

Конечно, имениннице было очень приятно такое внимание. Она говорит, что прожила непростую жизнь, с детства познала нелегкий крестьянский труд, была старшей в многодетной семье, поэтому в школе учиться не довелось. Зато безграмотная Анна всегда была передовой труженицей хоть в поле, хоть на ферме, где приходилось доить десятки коров вручную.

Сейчас бабушка Аня живет с племянницей Натальей, которая ухаживает за ней как за самым близким человеком. К сожалению, Анна Ивановна потеряла зрение, но она не отчаивается и все равно потихоньку, с палочкой, выходит на улицу, общается с односельчанами, старшие из которых годятся ей в дети.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170117/stareyshey_zhitelnitse_ipatovskogo_rayona_anne_chubovoy_ispolnil_99588.html
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