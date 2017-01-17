Школьники Ставрополя работают над созданием книги о войне

В Ставрополе в лицее № 14 стартует масштабная акция «И память нам покоя не даёт». Она посвящена освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. В течение года юные ставропольцы будут активно трудиться, а в итоге издадут книгу, в которую войдут собранные материалы о ставропольцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, рассказы о памятных местах города и края. А еще дети напишут стихотворения, сочинения-размышления, эссе и очерки на тему «Война в истории моей семьи». Ровно через год наследники Победы передадут книгу в Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве.

Кроме того, во всех школах города юнармейцы запишут видеообращения ветеранов к молодому поколению.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170117/shkolniki_stavropolya_rabotayut_nad_sozdaniem_knigi_o_voyne_99623.html