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17 января 2017 г.

Школьники Ставрополя работают над созданием книги о войне

В Ставрополе в лицее № 14 стартует масштабная акция «И память нам покоя не даёт». Она посвящена  освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. В течение года юные ставропольцы будут активно трудиться, а в итоге издадут книгу, в которую войдут собранные материалы о ставропольцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, рассказы о памятных местах города и края. А еще дети напишут стихотворения, сочинения-размышления, эссе и очерки на тему «Война в истории моей семьи». Ровно через год  наследники Победы передадут книгу в Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве.

Кроме того, во всех школах города юнармейцы запишут видеообращения ветеранов к молодому поколению.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/shkolniki_stavropolya_rabotayut_nad_sozdaniem_knigi_o_voyne_99623.html
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