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17 января 2017 г.

Руководители Ставрополья сразились на футбольном поле с сенаторами

Среди участников футбольного матча губернатор края Владимир Владимиров и председатель региональной Думы Геннадий Ягубов.

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ состоялись товарищеские спортивные матчи между командами органов власти Ставропольского края и верхней палаты федерального парламента. Состязания проводились в двух дисциплинах: женские команды состязались в волейболе, мужские – в футболе.

Среди участников футбольного матча губернатор края Владимир Владимиров и председатель региональной Думы Геннадий Ягубов.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170117/rukovoditeli_stavropolya_srazilis_na_futbolnom_pole_s_senatorami_99650.html
Фотография к статье Руководители Ставрополья сразились на футбольном поле с сенаторами
Среди участников футбольного матча губернатор края Владимир Владимиров и председатель региональной Думы Геннадий Ягубов.
Среди участников футбольного матча губернатор края Владимир Владимиров и председатель региональной Думы Геннадий Ягубов.
Фото пресс-службы губернатора СК
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