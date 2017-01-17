Руководители Ставрополья сразились на футбольном поле с сенаторами

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ состоялись товарищеские спортивные матчи между командами органов власти Ставропольского края и верхней палаты федерального парламента. Состязания проводились в двух дисциплинах: женские команды состязались в волейболе, мужские – в футболе.

Среди участников футбольного матча губернатор края Владимир Владимиров и председатель региональной Думы Геннадий Ягубов.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170117/rukovoditeli_stavropolya_srazilis_na_futbolnom_pole_s_senatorami_99650.html