Рукопашнице Евгении Чухаревой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Евгения Чухарева стала заслуженной / «Ставропольская правда» от 17 января 2017 г.

Приятная новость пришла из федерального Минспорта: на днях его руководитель олимпийский чемпион Павел Колобков подписал приказ о присвоении представительнице Андроповской ДЮСШ Евгении Чухаревой почетного звания «Заслуженный мастер спорта России» по рукопашному бою. Список достижений воспитанницы заслуженного тренера России Лабазана Лабазанова впечатляет: чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, более десяти раз выигрывала первенства и чемпионаты России. Активное участие в соревнованиях не помешало талантливой спортсменке успешно завершить обучение в СКФУ по специальности «Физическая культура», Е. Чухарева успешно тренирует молодежь.

http://www.stapravda.ru/20170117/rukopashnitse_evgenii_chukharevoy_prisvoeno_zvanie_zasluzhennyy__99605.html