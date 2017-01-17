Рукопашнице Евгении Чухаревой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
Приятная новость пришла из федерального Минспорта: на днях его руководитель олимпийский чемпион Павел Колобков подписал приказ о присвоении представительнице Андроповской ДЮСШ Евгении Чухаревой почетного звания «Заслуженный мастер спорта России» по рукопашному бою. Список достижений воспитанницы заслуженного тренера России Лабазана Лабазанова впечатляет: чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, более десяти раз выигрывала первенства и чемпионаты России. Активное участие в соревнованиях не помешало талантливой спортсменке успешно завершить обучение в СКФУ по специальности «Физическая культура», Е. Чухарева успешно тренирует молодежь.