Роспотребнадзор Ставрополья оштрафовал «новогодних» нарушителей на полмиллиона рублей

В краевом управлении Роспотребнадзора подвели итоги мониторинга в период подготовки и проведения новогодних праздников. Организовано 237 проверок организаций и предпринимателей, занятых в сфере общепита, перевозке организованных групп детей, производства и реализации пищевых продуктов, в том числе новогодних подарков, а также праздничной продукции и других. Исследовано почти полтысячи проб продуктов питания и воды. Как пояснили в ведомстве, среди нарушений — продажа продовольствия с истекшим сроком годности, отсутствие информации или недостоверные сведения о товаре, отсутствие информации о месте нахождения исполнителя услуг. По итогам проверок составлено 373 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов почти на полмиллиона рублей. В суды направлено 26 материалов, в том числе три — на приостановку деятельности объектов. С реализации снято 120 партий продуктов – более 264 килограммов.

http://www.stapravda.ru/20170117/rospotrebnadzor_stavropolya_oshtrafoval_novogodnikh_narushiteley_99597.html