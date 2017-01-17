Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора

15 февраля в Интернете пройдет онлайн-трансляция с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Разговор будет касаться ЕГЭ и ГИА, поэтому в обсуждении приглашают принять участие родителей выпускников школ. Свои вопросы можно направить на электронную почту (ege@obrnadzor.gov.ru) или оставить на странице Рособрнадзора в социальных сетях.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, онлайн-трансляция начнется в 11 часов и будет вестись на официальном канале Youtube Рособрнадзора.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170117/roditeli_vypusknikov_shkol_stavropolskogo_kraya_smogut_zadat_vop_99617.html