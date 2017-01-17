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17 января 2017 г.

Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора

Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора

15 февраля в Интернете пройдет онлайн-трансляция с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Разговор будет касаться ЕГЭ и ГИА, поэтому в обсуждении приглашают принять участие родителей выпускников школ. Свои вопросы можно направить на электронную почту (ege@obrnadzor.gov.ru) или оставить на странице Рособрнадзора в социальных сетях.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, онлайн-трансляция начнется в 11 часов и будет вестись на официальном канале Youtube Рособрнадзора.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/roditeli_vypusknikov_shkol_stavropolskogo_kraya_smogut_zadat_vop_99617.html
Фотография к статье Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
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