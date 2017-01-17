Фотография к статье Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
15 февраля в Интернете пройдет онлайн-трансляция с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Разговор будет касаться ЕГЭ и ГИА, поэтому в обсуждении приглашают принять участие родителей выпускников школ. Свои вопросы можно направить на электронную почту (ege@obrnadzor.gov.ru) или оставить на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, онлайн-трансляция начнется в 11 часов и будет вестись на официальном канале Youtube Рособрнадзора.