Рабочий подменил в сейфе тысячу долларов на «билеты банка приколов»

В июне прошлого года жительница краевого центра наняла мужчину для проведения ремонтных работ в своей квартире. Работник заприметил в домовладении сейф и, узнав, где хранится ключ, украл из него более тысячи долларов. На место похищенных денег подложил «билеты банка приколов». Сотрудники уголовного розыска краевой полиции, сообщила пресс-служба ведомства, задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого местного жителя.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170117/rabochiy_podmenil_v_seyfe_tysyachu_dollarov_na_bilety_banka_prik_99614.html