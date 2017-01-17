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17 января 2017 г.

Платные парковки в Ставрополе закроют, если не будет наведен порядок

Городские парковки Ставрополя

Ставропольские водители недовольны работой платных парковок. Об этом говорил глава города Андрей Джатдоев на очередной планерке в администрации. Все уже свыклись, что за «место под солнцем» приходится платить, раздражение вызывает другие факты: сбои в работе паркоматов, неудобное расположение въездов и многое другое. Не спасает даже специальное мобильное предложение, которое запущено для упрощения процедуры оплаты. 

На заседании прозвучала угроза закрыть платные парковки, если в ближайшее время не будет наведен порядок. 

– О каком качестве обслуживания можно говорить, если у персонала даже нет униформы. При этом надо учитывать то, что мобильные технологии доступны далеко не всем категориям граждан, так как к нам приезжает множество людей из других районов края. Человек должен без проблем припарковаться и расплатиться,- подчеркнул Андрей Джатдоев.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/platnye_parkovki_v_stavropole_zakroyut_esli_ne_budet_naveden_por_99622.html
Фотография к статье Платные парковки в Ставрополе закроют, если не будет наведен порядок
Городские парковки Ставрополя
Городские парковки Ставрополя
Фото: parkingstav.ru
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Платные парковки в Ставрополе закроют, если не будет наведен порядок
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