Платные парковки в Ставрополе закроют, если не будет наведен порядок

Ставропольские водители недовольны работой платных парковок. Об этом говорил глава города Андрей Джатдоев на очередной планерке в администрации. Все уже свыклись, что за «место под солнцем» приходится платить, раздражение вызывает другие факты: сбои в работе паркоматов, неудобное расположение въездов и многое другое. Не спасает даже специальное мобильное предложение, которое запущено для упрощения процедуры оплаты.

На заседании прозвучала угроза закрыть платные парковки, если в ближайшее время не будет наведен порядок.

– О каком качестве обслуживания можно говорить, если у персонала даже нет униформы. При этом надо учитывать то, что мобильные технологии доступны далеко не всем категориям граждан, так как к нам приезжает множество людей из других районов края. Человек должен без проблем припарковаться и расплатиться,- подчеркнул Андрей Джатдоев.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170117/platnye_parkovki_v_stavropole_zakroyut_esli_ne_budet_naveden_por_99622.html