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17 января 2017 г.

Операция «Научимся соблюдать ПДД» начинается в Ставрополе

С начала года на территории края отмечается высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП с участием несовершеннолетних. Только за 12 дней с ними произошло 8 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 8 детей получили травмы. Особое беспокойство вызывают ДТП, совершаемые по вине и с участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Для устранения причин и условий совершения ДТП с участием несовершеннолетнихс 16 по 19 января на территории Ставрополя проводятся профилактические мероприятия «Научимся соблюдать ПДД», сообщили в ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/operatsiya_nauchimsya_soblyudat_pdd_nachinaetsya_v_stavropole_99594.html
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