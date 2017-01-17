Обеспечение безопасности в Крещенскую ночь обсудили в Ставрополе

Тема обеспечения безопасности в предстоящую Крещенскую ночь стала ключевой на пресс-конференции, прошедшей в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставрополью. Главный государственный инспектор по маломерным судам края Ян Васильковский, первый заместитель начальника филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательная служба СК Михаил Кривенко и протоирей Иоанн Моздор рассказали о том, где и как без риска для жизни совершить таинство – чин омовения в священной воде. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 60 тысяч человек! Из них 15 тысяч человек окунутся в купели и проруби.

Крещение Господне мы отметим в ночь с 18 на 19 января. Во всех православных приходах Ставрополья пройдут праздничные литургии и чин водосвятия. Для удобства и безопасности жителей и гостей региона в крае организовано 46 официальных мест для проведения массовых купаний, где за жизнью и здоровьем людей будут следить спасатели МЧС и ПАСС СК, медики, полицейские и казаки. Их задача – смотреть, чтобы не возникала давка и столпотворение у водоемов, обеспечивать безопасный сход в проруби и выход из них, особое внимание уделять детям. В установленных поблизости палатках можно будет согреться и переодеться, попить горячий чай. Всего в праздничных мероприятиях планируется задействовать более 1200 человек, свыше 115 единиц техники, включая плавсредства. Будет организовано восемь пунктов обогрева и три пункта питания. Наиболее массовое посещение ожидается на Новотроицком водохранилище в районе поселка Солнечнодольск, на озере Волчьи Ворота Новоселицкого района, Новопятигорском озере в Пятигорске, городском озере в Ессентуках, реке Подкумок в Георгиевском районе.

«На Бога надейся, а сам не плошай!» – принцип работы спасателей в эти праздничные дни. С 15 часов 18 января до 18 часов 19 января оперативные службы края переходят на усиленный режим работы. К сожалению, далеко не всегда верующие относятся к таинству с уважением, пренебрегают правила безопасности. Находятся те, кто с разбегу прыгают в воду, бегают у купелей, а поскальзываясь, падают. Такое поведение может угрожать жизни. Так, в прошлом году на Новопятигорском озере 20-летний пятигорчанин, игнорируя рекомендации к купанию, попытался проплыть вглубь озера. Он оттолкнулся от грунта ногами, скользнул под водой и оказался в ловушке под толщей льда. На счастье, на озере дежурили спасатели ПАСС СК. Они буквально выдолбили молодому человеку путь на свободу – руками, ногами, ломами.

Спасатели призывают совершать омовения только в специально отведенных местах. Так, Михаил Кривенко привел в пример случай, как в позапрошлом году в Ессентуках несколько молодых людей в изрядном подпитии решили нырнуть в прорубь в водоеме, где не было дежурных постов. В результате двое из них утонули. Затем три дня их тела искали подо льдом. Коварство льда непредсказуемо. По статистике в период ледостава в крае гибнет до одного десятка человек. В 2016 году с января по март только специалисты ПАСС СК зафиксировали 23 происшествия на воде, из них в шести случаях люди погибли в ледяной воде. Также спасатели и медики не рекомендуют погружения в холодную воду неподготовленным, незакаленным людям и тем, кто имеет хронические заболевания. Несколько лет назад в крае был случай, когда на Крещение в водоеме женщине стало плохо и ей понадобилась экстренная медицинская помощь.

В заключении пресс-конференции председатель комиссии Ставропольской епархии по взаимодействию с МЧС и ПАСС СК протоирей Иоанн Моздор обратился к населению:

– Не обязательно в этот светлый праздник совершать омовение в водоеме, но гораздо важнее посетить храм, совершить совместную молитву и взять освященную воду для окропления жилья.

М. Кривенко призвал население обращаться по номеру телефона (8652) 29-80-67, который работает круглосуточно, с вопросами, сообщениями о ЧП или жалобами на нарушителей безопасности.

http://www.stapravda.ru/20170117/obespechenie_bezopasnosti_v_kreschenskuyu_noch_obsudili_v_stavro_99645.html