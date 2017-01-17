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Неисправность в дымоходе едва не лишила пожилую женщину жилища в Петровском районе

В селе Донская Балка Петровского района пожарные спасли дом пожилой женщины. Дымоход старой печи прохудился под чердаком, искра попала под перекрытие крыши, устланное камышом. С потолка повалил едкий дым. Хозяйка вовремя заметила грозящую опасность и вызвала пожарных.

Специалисты советуют: подготавливая дом к началу отопительного сезона, в первую очередь проверьте печи и дымоходы на наличие трещин. Даже из-за небольшого раскола может возникнуть пожароопасная ситуация.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170117/neispravnost_v_dymokhode_edva_ne_lishila_pozhiluyu_zhenschinu_zh_99629.html
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