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17 января 2017 г.

Назначен новый начальник Управления МВД России по городу Ставрополю

В Управлении МВД России по Ставрополю прошло оперативное совещание

В Управлении МВД России по Ставрополю прошло оперативное совещание, в котором принял участие заместитель начальника Главного управления МВД России по краю генерал-майор полиции Дмитрий Кава, сообщила пресс-служба полицейского главка. 

Перед началом совещания личному составу городского Управления был представлен новый начальник – полковник полиции Вадим Середин. А на самом совещании подведены итоги оперативно-служебной деятельности Управления за прошедший год и определены приоритетные задачи на 2017 год. С докладом о проделанной работе выступил начальник полиции городского Управления Арсен Карогланов. Заместитель главы Ставрополя Денис Алпатов обратил особое внимание на бдительность полицейских при несении службы в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/naznachen_novyy_nachalnik_upravleniya_mvd_rossii_po_gorodu_stavr_99609.html
Фотография к статье Назначен новый начальник Управления МВД России по городу Ставрополю
В Управлении МВД России по Ставрополю прошло оперативное совещание
В Управлении МВД России по Ставрополю прошло оперативное совещание
Фото пресс- службы МВД России по краю
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Назначен новый начальник Управления МВД России по городу Ставрополю
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