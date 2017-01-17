Назначен новый начальник Управления МВД России по городу Ставрополю
В Управлении МВД России по Ставрополю прошло оперативное совещание, в котором принял участие заместитель начальника Главного управления МВД России по краю генерал-майор полиции Дмитрий Кава, сообщила пресс-служба полицейского главка.
Перед началом совещания личному составу городского Управления был представлен новый начальник – полковник полиции Вадим Середин. А на самом совещании подведены итоги оперативно-служебной деятельности Управления за прошедший год и определены приоритетные задачи на 2017 год. С докладом о проделанной работе выступил начальник полиции городского Управления Арсен Карогланов. Заместитель главы Ставрополя Денис Алпатов обратил особое внимание на бдительность полицейских при несении службы в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
Фото пресс- службы МВД России по краю