Хозяин сгоревшей «Приоры» на Ставрополье лишен водительских прав

16 января около 4 часов утра на автодороге «Родниковский-Георгиевская» был обнаружен сгоревший автомобиль «Лада Приора», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Транспортное средство загорелось от удара – авто столкнулось с деревом. Водитель вскоре был найден. Это 25-летний житель Невинномысска. У молодого человека – признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За оставление места автоаварии и за отказ от прохождения освидетельствования суд лишил владельца авто водительских прав на полтора года.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170117/khozyain_sgorevshey_priory_na_stavropole_lishen_voditelskikh_pra_99608.html