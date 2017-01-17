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17 января 2017 г.

Хозяин сгоревшей «Приоры» на Ставрополье лишен водительских прав

Хозяин сгоревшей «Приоры» на Ставрополье лишен водительских прав

16 января около 4 часов утра на автодороге «Родниковский-Георгиевская» был обнаружен сгоревший автомобиль «Лада Приора», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Транспортное средство загорелось от удара – авто столкнулось с деревом. Водитель  вскоре был найден. Это 25-летний житель Невинномысска. У молодого человека – признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За оставление места автоаварии и за отказ от прохождения освидетельствования суд лишил владельца авто водительских прав на полтора года. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/khozyain_sgorevshey_priory_na_stavropole_lishen_voditelskikh_pra_99608.html
Фотография к статье Хозяин сгоревшей «Приоры» на Ставрополье лишен водительских прав
Хозяин сгоревшей «Приоры» на Ставрополье лишен водительских прав
Хозяин сгоревшей «Приоры» на Ставрополье лишен водительских прав
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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