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17 января 2017 г.

Фонд капремонта на Ставрополье обновит 2,4 тысячи домов за трёхлетку

Евгений Бражников

О результатах деятельности некоммерческой организации СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» за 2015 – 2016 годы рассказал журналистам в студии «Своё ТВ» генеральный директор Евгений Бражников.

По словам Евгения Бражникова, работы полностью были выполнены в 535 домах из 606. Причем в 25 «неохваченных» ремонт уже выполнен на 70 и более процентов. Еще по 13 домам до сих пор нет решений органов местного самоуправления, какие работы и в каких объемах здесь необходимо провести. Эта обязанность была переложена на плечи администраций, потому что сами жильцы не смогли прийти к консенсусу по этим вопросам.

По остальным объектам проблемы другого порядка: объявленные конкурсы на выполнение работ не состоялись из-за того, что не нашлось подрядчиков, желающих взяться за ремонт за те деньги, которые им предлагали.

Особенно сложно найти желающих взяться за капитальный ремонт в домах, зачисленных в список памятников архитектуры. Дело в том, что в крае существует только две организации, имеющие специальный допуск на проведение реставрационных работ, практически монополизировавших этот рынок. Отсутствие конкурентов позволяет им диктовать свои условия и, соответственно, цену. Договариваться с ними довольно сложно.

Широкий общественный резонанс получила история ремонта крыши по адресу: Советская, 5, в Ставрополе. Конструкция крыши такова, что предполагает в современных условиях использование подъемного крана. Но, как выяснилось по факту, техника не может заехать во двор из-за арки ворот, которая также является памятником архитектуры. Подрядчик не учел этого, не рассчитал необходимые сроки выполнения работ, которые, как сотню лет назад, нужно было проводить вручную. Фондом по фактам нарушения подрядного договора в суд был направлен иск, чтобы штрафные санкции научили подрядчиков впредь относиться к исполнению договоров ответственнее.

Объективно капремонт памятников архитектуры обходится в разы дороже обычных многоквартирных домов. И это проблема. Вопрос о дополнительном источнике финансирования реставрации этих объектов неоднократно обсуждался в крае и на федеральном уровне.

Итак, новые планы. За ближайшие три года намечено отремонтировать около 2,4 тысячи домов, что составляет 27% региональной программы. В наступившем году предполагается обновить 460 домов. Предложения о проведении капремонта всем собственникам были вручены еще в 2016 году. Фонд в ожидании их решения. Из них 130 домов находятся в краевом центре, празднующем в этом году 240-летний юбилей. Большинство домов расположено в историческом центре города, среди них немало старинных исторических зданий, в том числе знаменитый «дом под шпилем» на улице Ленина.

Что касается вопроса повышения платы за капремонт, то адекватная сумма на сегодняшний день, по расчетам специалистов, должна составлять около 9 рублей 60 копеек за квадратный метр. Нынешней платы 6 рублей 30 копеек недостаточно. Поэтому корректировка предполагается. Но окончательное решение по данному вопросу размера может принять только законодательная власть – краевая Дума.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170117/fond_kapremonta_na_stavropole_obnovit_24_tysyachi_domov_za_trekh_99633.html
Фотография к статье Фонд капремонта на Ставрополье обновит 2,4 тысячи домов за трёхлетку
Евгений Бражников
Евгений Бражников
Фото пресс-службы губернатора СК
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