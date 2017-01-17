Экскурсию по партизанскому подполью проводят для школьников в Ставрополе

В честь 74-й годовщины освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков на базе выставки «Боевая слава Ставрополья» в государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве для школьников 5 – 6 классов с 17 по 31 января проводится интерактивная экскурсия «Партизанское движение и подполье на Ставрополье в период оккупации». А старшеклассникам и студентам адресована историческая игра «Непокоренный край».

Более пяти месяцев, с августа 1942 г. по январь 1943 г., на Ставрополье просуществовал оккупационный фашистский режим. Последствия вражеской оккупации и военных действий были тяжелыми. Погибло более 30 тысяч мирных жителей, в боях – 170 тысяч ставропольцев, около 27 тысяч человек вернулись домой инвалидами. Ущерб в народном хозяйстве исчислялся в миллиардах рублей.

На оккупированной территории края действовали 47 партизанских отрядов, которые объединили свыше 2000 патриотов. Несмотря на неблагоприятные природные условия, слабую организацию и малочисленность, ставропольские партизаны, подпольщики и разведчики нанесли большой урон врагу. Партизанский отряд «Мститель» не давал покоя вражеским гарнизонам, выводил из строя их коммуникации и линии связи, участвовал в защите Главного Кавказского хребта. В селе Величаевском Левокумского района, в 15 км от линии фронта, действовала подпольная комсомольская организация под руководством Александра Скокова. Юные патриоты вели среди жителей антифашистскую пропаганду, минировали дороги, передавали советскому командованию важные сведения, снабжали партизан теплой одеждой, оружием, боеприпасами, похищенными у противника. Ставрополь был освобожден в ночь на 21 января 1943 г. воинами 347-й стрелковой дивизии. Глубокой ночью в город проник взвод под командованием старшего лейтенанта Ивана Гурьяновича Булкина. На проспекте Карла Маркса взвод вступил с эсэсовцами в бой, в котором Булкин был смертельно ранен. После войны одна из улиц в центре города названа его именем. К концу января вся территория Ставропольского края была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Эти и другие славные страницы самоотверженной борьбы нашего народа с фашизмом нашли яркое отражение в интерактивных экскурсиях, подготовленных музейщиками.

http://www.stapravda.ru/20170117/ekskursiyu_po_partizanskomu_podpolyu_provodyat_dlya_shkolnikov_v_99600.html