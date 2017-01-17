Дороги и годы ветерана МВД из Невинномысска Григория Шмитляйна

Не нами подмечено: если человек еще в детстве выбирает свою будущую профессию, то будет верен ей всю жизнь. Яркий тому пример – судьба председателя Совета ветеранов отдела МВД России по городу Невинномысску, Григория Михайловича Шмитляйна. Еще будучи мальчишкой, Григорий (вернее, тогда – просто Гриша), твердо решил – буду милиционером!

На пути к исполнению мечты прошел трудовую закалку: после окончания школы выучился в СПТУ-8, расположенном рядом с Невинкой, на тракториста. Успел ли поработать по этой специальности? Ответ на этот вопрос дает важный этап трудовой биографии героя нашего рассказа. Григорий Шмитляйн – целинник, не одна сотня гектаров нетронутой доселе казахстанской степи была вспахана его трактором. Ну а потом были служба в армии, демобилизация, возвращение в Невинку.

Толкового, основательного по характерупарня на службу в милицию взяли, что говорится, без особых вопросов. Было это в июле далекого 1969 года. Ну а потом начались трудовые будни.

– Скажу честно, легко не было, – вспоминает Григорий Михайлович. – Да и когда она бывала легкой, служба? Что придавало силы? Осознание того, что, служа закону, служишь народу. Не посчитайте это просто за громкие слова. А еще равнялся на старших товарищей, сослуживцев. Они щедро передавали мне свой опыт, помогали, что говорится, и словом, и делом. Как я мог их подвести?

Неважной, проходной работы в органах правопорядка нет. Так, сначала нес службу герой нашего рассказа в гортделе милиции в должности постового. Дежурство в изоляторе временного содержания, охрана важных объектов (например, отделения госбанка), патрулирование улиц – приходилось заниматься этим и многим другим. Шло время, накапливался опыт, рос авторитет молодого сотрудника. А в 1973 году окончил Григорий Шмитляйн школу милиции, что располагалась в Ростове-на-Дону.

Следующий важный этап биографии – работа участковым уполномоченным милиции.

– Мы говорили так, – с улыбкой вспоминает Григорий Михайлович, – у участкового тысяча и одна обязанность, а пока день проработаешь, еще и тысяча вторая появляется. Ничего, справлялись, старались трудиться добросовестно: ведь без службы участковых уполномоченных и тогда, и сейчас, представить правоохранительные органы невозможно. В общем, если обо всем рассказывать, разговор затянется до позднего вечера.

Кстати, о времени. Участковый уполномоченный милиции Григорий Шмитляйн зачастую ранее одиннадцати часов вечера домой не приходил – служба! Благо, супруга (а с Валентиной Александровной герой нашего рассказа в мире и согласии живет 44 года!) относилась к работе мужа с пониманием. Сама она работала в аптеке, посменно. И иной раз так получалось, что не с кем было оставить сына Колю. Тода брал его Григорий Михайлович к себе на участок. А что поделаешь?

Как вспоминает ветеран МВД, участковый уполномоченный милиции обязательно должен был быть неплохим психологом. Вот стандартная ситуация: пьет, дебоширит глава семьи. Казалось бы, чего рассусоливать: оформить направление в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий), и все. Все ли? А может, найти подход к оступившемуся человеку, показать ему со стороны, какие страдания приносит он жене, своим детям? Нередко такой способ срабатывал.

Такой еще момент. Нынче без транспортных средств невозможно представить работу стражей правопорядка. Но так было не всегда. Как вспоминает Григорий Шмитляйн, первый служебный транспорт, мотоцикл с коляской, лично ему придали в помощь в конце 70-х годов. А до того приходилось наматывать пешком немалые расстояния. Кстати говоря, нынешнюю технику (фотоаппараты, средства связи, криминалистическое оборудование и т.д.) с той, что была на вооружении 30-40 лет назад, тоже не сравнить. Но не это главное, считает герой нашего рассказа.

– Главное – это люди, – убежден председатель Совета ветеранов отдела МВД России по городу Невинномысску. – Я убежден, в органы правопорядка человек случайный работать не пойдет. Ведь это тяжелый, зачастую неблагодарный, но такой нужный для общества труд.

Стоит отметить, что наш разговор шел в стенах отдела МВД России по городу Невинномысску. Здесь собран богатейший материал, относящийся к истории органов правопорядка страны, Ставропольского края, Невинномысска.

Но вернемся к герою нашего рассказа. Последние годы перед выходом на заслуженный отдых Григорий Шмитляйн работал в следственном отделе отдела внутренних дел по Невинномысску. Накопленный опыт помог раскрыть не одну сотню преступлений. С выходом же на пенсию началась другая работа – общественная. Активно участвовал герой нашего рассказа в деятельности Совета ветеранов городского управления внутренних дел. А с 2008 года Григорий Михайлович занимает должность председателя Совета ветеранов отдела МВД России по городу Невинномысску.

Как рассказал Григорий Шмитляйн, у Совета два главных направления работы: передача опыта ветеранов действующим сотрудникам полиции и непосредственная поддержка самих ветеранов МВД. Активисты Совета – частые гости в городском отделе полиции, отделении ГИБДД при отделе МВД России по Невинномыску, координируется также работа с бывшими сотрудниками вневедомственной охраны, транспортной милиции и так далее.

Самое главное – ветераны органов правопорядка не чувствуют себя забытыми. Приглашения на праздники, памятные мероприятия, поздравления с тем или юбилеем – это дорогого стоит. В свою очередь, бывшие сотрудники органов правопорядка совместно с полицейскими проводят профилактическую работу с подростками, также в упомянутом выше музее проводят экскурсии для юных невинномысцев.

Конечно, Совет ветеранов горотдела по мере возможности оказывает материальную, медицинскую помощь, моральную поддержку пенсионерам МВД.

И последнее. Сам Григорий Шмитляйн на встречах с действующими сотрудниками органов внутренних дел по традиции высказывает только два пожелания: «Всегда возвращайтесь со службы домой», и – «Всегда, в любой ситуации оставайтесь Человеком с большой буквы». Что ж, эти пожелания дорогого стоят!

P.S: Когда готовился этот материал, пришла приятная новость: Совет ветеранов отдела МВД России по Невинномысску занял первое место в смотре-конкурсе среди первичных ветеранских организаций города.

http://www.stapravda.ru/20170117/dorogi_i_gody_veterana_mvd_iz_nevinnomysska_grigoriya_shmitlyayn_99587.html