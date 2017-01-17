Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» одержали три победы в четырех играх

После новогодних каникул в играх второго круга турнира первого дивизиона женской баскетбольной суперлиги три победы в четырех играх на своем паркете одержала команда «Ставропольчанка-СКФУ».

Сначала наши девушки в напряженном противостоянии обыграли соседок по турнирной таблице из омского «Нефтяника» — 59:57. В повторном поединке сибирячкам удался оглушительный реванш — 82:53.

А вот в играх с аутсайдером турнира — командой «ЮГМК-Юниор» из Екатеринбурга — «Ставропольчанка – СКФУ» смогла дважды порадовать болельщиков — 78:71 и 76:68.

Одержав 11 побед в 22 играх, «Ставропольчанка – СКФУ» расположилась на пятой строке таблицы турнира из десяти коллективов. 24 и 25 января наши девушки на выезде сыграют со столичным коллективом «Динамо-2».

http://www.stapravda.ru/20170117/basketbolistki_stavropolchankiskfu_oderzhali_tri_pobedy_v_chetyr_99610.html